TUŽNA PRIČA JOSIPE PAVIČIĆ: ‘Nažalost to je sve nestalo u Škabrnji…’

Autor: T. Š.

Poznati dizajnerski dvojac ELFS predstavio je novu kolekciju za jesen/zimu 2021 i to u reciklažnom dvorištu na zagrebačkom Žitnjaku. Kako su kolekcijom htjeli skrenuti pažnju na to da je modna industrija jedan je od najvećih zagađivača na svijetu, a poznate osobe su za Zagreb.info progovorile o tome recikliraju li i same odjeću. Tužnu priču povezanu s odjećom otkrila je spisateljica Josipa Pavičić.

“Što sam starija to sam ekonomičnija. Naučila sam da je manje više pa tako kad kupujem postoje neki odjevni predmeti za koje ću izdvojiti više novca, ali znam da ću ih imati dugoročno.

Nisam jedna od onih koji se odmah povedu za nečim što je hit pa kupuju po nekoliko komada. Iako, prije sam bila, ali što sam starija, drugačije kupujem. Rekla bih za sebe da sam pametna u kupovini”, rekla je Josipa Pavičić koja nam je otkrila i koji je najstariji komad odjeće koji posjeduje.

“Najstariji komadi koje imam u ormaru su zasigurno bunde koje sam dobila u nasljeđe, ali i sada evo na sebi imam kožni kaput koji sam kupila prije više od 15 godina. Zaista kad kupite nešto kvalitetno, to onda i traje. Nedavno sam se baš jako razveselila jednoj bundici iz obitelji koja ima sigurno 30 godina, volim vintage komade.

Također, voljela bih da sam uspjela dobiti više odjeće od mame i teta, ali nažalost to je sve nestalo u Škabrnji. Po odjeći za djecu vidim koliko se promijenila sama kvaliteta iste i komadi koji se danas prodaju nisu ni približne kvalitete kao oni od prije 20, 30 godina i više”, ispričala je spisateljica.

Stil spisateljice mijenjao se godinama, a mnogi je se sjećaju još iz doba dok je vodila kultni Glamour Caffe.

Vremena su tad bila drugačija, no i tad se Josipa isticala posebnim stilom koji je danas itekako usavršila.