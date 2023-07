Tužna ispovijest glumice Barbare Nole o smrti supruga: ‘Odjednom mu je postalo jako loše’

Autor: H.B.

Hrvatska glumica Barbara Nola povukla se iz javnosti koncem prošle godine kada je preminuo njezin suprug, redatelj Lukas Nola. Međutim, stigla je na Pula film festival i to zbog uloge u filmu Tragovi, kao i posljednjeg Lukasova filma Escorta.

Barbara je sada odlučila javno progovoriti o suprugu i svom odnosu s njim, te kakav je on bio.

“Film je 99.9 posto bio završen prije, samo je Lukas bio takav control freak da je neke nijanse, koje pola režisera niti ne vidi da postoje, gledao. Jako je u svim segmentima bio prisutan kada su njegova djela nastajala, nikada se nije dogodilo da on nešto ne blagoslovi, bio je autorska osoba. Mi smo otišli na odmor jer je film bio gotov i onda mu odjednom postalo strašno loše, jako naglo se to sve dogodilo i završilo”, izjavila je Nola za InMagazin.





“On je imao prirodni autoritet”

Naglasila je da su ljudi voljeli raditi s Lukasom i da su se na upravo na poslu i njih dvoje zaljubili.

“Sad ispada da bez prekida hvalim Lukasa, ali to je zaista istina i bilo koji glumac bi to potvrdio. Ljudi su obožavali s njim raditi. On je jako dobro znao što želi i imao je jedan smireni, prirodni autoritet, ja to tako vidim. To je ta vrsta redatelja koji imaju svoj prirodni autoritet koji ne moraju onda nametati, sami sa sobom se mučiti, biti agresivni ili bezobrazni. On je naprosto to nosio sa sobom i ulijevao povjerenje jer smo mi glumci ljudi kojima nekad treba pomoći da se neka odluka donese do kraja”, izjavila je Nola i potom nastavila.

“To je svima jako pasalo i tjerao nas da sami budemo kreativni, da oplemenimo svoje uloge. To je nešto što je jako lijepo i što mi glumci volimo. A ja sam s Lukasom još na Akademiji počela raditi na kratkometražnim filmovima. Mi smo prvo radili zajedno, družili se, a onda smo se tek zaljubili. Tako da nam je vjerojatno taj početak ostao za cijeli život da normalno radimo. Ja sam njega gledala kao vrhunskog redatelja s kojim obožavam raditi”, zaključila je Barbara.

Podsjećamo, Lukas Nola preminuo je prošle jeseni u 59. godini nakon duge i teške bolesti, a za sobom je ostavio suprugu Barbaru i dvoje djece Jakova i Maru.