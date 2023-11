Tužna božićna reklama, pogledajte čovjeka koji je rasplakao milijune: ‘Nismo očekivali ovo’

Božićna reklama snimljena u jednom pubu u Sjevernoj Irskoj postala je hit diljem svijeta. Vlasnici bara Charlie, Una Burns iz Enniskillena u okrugu Fermanagh, postavili su oglas, ali nisu se nadali da će izazvati takve reakcije ljudi diljem svijeta. Reklama, iako jednostavna, dirnula je srca gledatelja: prikazuje starijeg gospodina koji šeće gradom s tužnim izrazom na licu.

Kada kroči u bar, pridružuje mu se ljubazan par i njihov nevjerojatno simpatičan pas. Zajedno sjede, piju i razgovaraju, stvarajući trenutke topline i povezanosti. Reakcije na internetu otkrivaju da je prije gledanja ove reklame preporučljivo pripremiti kutiju maramica.

Naime, usamljenost je vrlo čest problem u današnjem svijetu, a kada se približe blagdani taj problem naglo raste. Sudeći po mnogim istraživanjima koje su tijekom prošle godine radili psiholozi, ispostavilo se da je usamljenost jedan od glavnih uzročnika depresije i psihičkih bolesti.

Ukazujući na usamljenost mnogih u božićno vrijeme, reklama je osvojila društvene mreže, a neki su je gledatelji čak uspoređivali s remek-djelima koja je John Lewis stvarao tijekom godina. Video je prikupio više od šest milijuna pregleda na X-u.

This Christmas ad for a pub in Enniskillen is better than anything John Lewis has ever put out pic.twitter.com/GFlkhDgyuj

— Greg Murphy 🤓 (@TheGregMurphy) November 25, 2023