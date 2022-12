TUŽNA BOŽIĆNA PRIČA Sudbina se poigrala i odnijela ga baš na Božić, o kojemu nam desetljećima pjeva: Prošlo je šest godina od smrti popularnog glazbenika

Autor: Dnevno.hr/K.V.

Prije točno šest godina preminuo je George Michael, planetarno popularni glazbenik čiji je glas neizostavan čitavog adventa. Kako se sudbina voli poigrati, pjevač hita “Last Christmas” pronađen u svom domu baš na Božić, a samo tri godine kasnije, ista se situacija ponovila s njegovom sestrom Melanie Panayiotou.

Tragedija je potresla svijet, a o uzroku smrti 54-godišnjeg Georgea godinama se nagađalo. Navodilo se da su uzroci smrti miokarditis i masna jetra kao i zatajenje srca, no najjača je bila sumnja da se pjevač predozirao. Slično je tvrdio i njegov partner, koji ga je i pronašao, kazavši da smrt nije mogla biti slučajna.

Njegov blizak prijatelj i kolega Elton John nekoliko je godina nakon progovorio o Georgeovim borbama s ovisnostima. “Moraš stvarno željeti ‘skinuti’ se s toga. Recimo, ja sam to stvarno želio jer sam znao da imam dvije opcije – umrijeti ili živjeti. Htio sam živjeti. Ali, George to nije htio. Naljutio se na mene kad sam mu rekao da bi trebao promijeniti svoj život kako bi bio sretniji.”





Osim s ovisnosti, George je imao problem s priznanjem da je homoseksualac te se bojao da će mu to uništiti karijeru. O tome je pisao njegov kolega iz grupe Wham!: “Fasada heteroseksualca koju je nosio bila je njegov teret, a zbog toga nije mogao razviti pravog sebe. Ambicija i želja za uspjehom zaustavljale su ga u tome da prizna javnosti da je gay jer je bio uvjeren da će to biti pogubno za njegovu karijeru. Htio je ispuniti svoj puni potencijal, ali to je značilo da ne može biti otvoren oko toga tko je zapravo”, napisao je Andrew Ridgeley. Njemu je George priznao 1983. godine, a svijetu tek 15 godina kasnije. U jednako čudnim okolnostima, 2019. godine pronađena je i njegova sestra, koju su također pronašli samu u stanu.

Od mnogih pjesama, George Michael ipak se najviše pamti po božićnom hitu. Pjesma je izdana u prosincu 1984. godine, a do spot na YouTubeu do danas ima preko 763 milijuna pregleda. No to je samo dio njezine popularnosti. Grupu Wham! činili su George i školski kolega Andrew Ridgeley, a djelovali su od 1981. do 1986. godine.