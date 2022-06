Tužan dan za Vitomiru Lončar: ‘Pozvali su me u bolnicu da se pozdravimo jer neće dočekati jutro’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Hrvatska glumica i znanstvenica Vitomira Lončar podužom objavom na Facebooku oprostila se od svoje majke koja je preminula 5. lipnja. U emotivnoj poruci izrazila je divljenje pokojnoj majici te se prisjetila njihovih zajedničkih trenutaka.

‘Uspjela je svojom nevjerojatnom snagom i lukavošću završiti škole koje nitko nikada nije vjerovao da može i postala je, sa samo jednom zdravom rukom, nastavnica fiskulture, skijaška trenerica, rukometni sudac.’, napisala je Vitomira u uvodu Facebook objave.

‘I kada su me 2006. pozvali u bolnicu da se pozdravimo, jer neće dočekati jutro, rekla je: ‘Ne brini, izborit ću se.’ I izborila se za produžetak utakmice koji je trajao 16 godina’, napisala je glumica i nadodala:





‘Naučila si me boriti se. Naučila si me dijeliti. Naučila si me davati. Naučila si me čekati. Naučila si me voljeti život. Usprkos svemu. Hodaj, mama, hodaj. I pleši. I čekaj me’, objavila je u svom oproštaju.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Vitomira Loncar (@vitajana)

Buga Marija Šimić, Vitomirina kći, također se oprostila od svoje bake kojoj je posvetila uspomenu na Instagramu.









‘Jer ti si voljela život kao nitko. I slavila si ga kao nitko. I znam da sam tvoja unuka svaki put kad me uhvati potreba za hodanjem. Kad mi se onaj mali vražićak u očima upali i zapali u meni želju za avanturom’, napisala je Buga.