Turisti sve više koriste proizvod koji iznajmljivače dovodi do ludila: ‘Nažalost ništa ne pomaže’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

U današnje vrijeme nije teško postići lijep preplanuli ten u svega par dana i to zahvaljujući razvoju niza proizvoda za samotamljenje. Posljednjih godina posebno su popularne marmelade sa samotamljenje, no upravo su zbog njih mnogi mali iznajmljivači u mukama.

Naime, na društvenim mrežama je jedna iznajmljivačica potražila savjet kako oprati tragove spomenute marmelade za tijelo sa ručnika, a tada je otkriveno kako mnogi iznajmljivači imaju istih problema.

Lete komentari

“Nažalost ništa ne pomaže ako su marmelade za sunčanje”, “Ne znam što ima u tim marmeladama, ali kad vidim te fleke na ručnicima, ne pada mi napamet time se mazati”, “Mi smo iz očaja pobacali ručnike, kupili nove opet se dogodilo isto, te fleke ne odlaze! Na kraju smo uzeli obične bijele ručnike koje peremo Domestosom za bijeli veš i to na 95 stupnjeva”, neki su od komentara.





“Iznajmljivači troše velike cifre na novu posteljinu i ručnike jer ostaju fleke koje ne idu van, jer kreme i ulja za sunčanje imaju nešto u svom sastavu što se ne da isprati”, komentar je na istu temu na Facebooku.

Mnogi su se iznajmljivači požalili kako fleke od sredstva za sunčanje ne mogu isprati niti na najvišim temperaturama sa posebnim sredstvima za fleke, no ima i onih koji su to uspjeli učiniti te su svoje iskustvo podijelili s ostalim iznajmljivačima. Uglavnom je riječ o proizvodima koji izbjeljuju robu no nisu pogodni za osjetljive tkanine.