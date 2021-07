TURBO VRUĆE FOTKE MLADE HRVATSKE GLUMICE! Mada zapalila Instagram prizorima s Hvara: ‘Ovo je najmanji bikini svih vremena!’

Autor: T.Š.

Mlada hrvatska glumica Mada Peršić za odmor je odabrala Hvar, a da na njemu uživa otkrila je pratiteljima nakon što ih je počastila vrućim fotkama s plaže. Naime, lijepa Mada odjenula je ultra sitni bikini te tako otkrila zavidnu figuru.

Kako nije poznato da je Mada na sebi išta ‘dorađivala’ samim time je i prizor još više oduševio pratitelje i pratiteljice. “Prekrasna si”, “savršeno”, “jako si zgodna.”

Kako je rekla za Jutarnji, vesele je pohvale fanova na društvenim mrežama, a na Hvar je otišla sasvim sama.







“Bila sam tamo tjedan dana. Uvijek na godišnji idem s prijateljima. To je zabavno, ali uvijek s nekim moraš nešto dogovarati i pregovarati. Htjela sam vidjeti kako je to biti na Hvaru sam, istražiti sve njegove tajne. Upoznala sam jako puno novih ljudi, naplesala sam se, bila svuda od Stipanske do Palmižane… Zapravo sam se jako dobro provela, ali obaveze su me natjerale da se vratim u Zagreb”, kazaka je Mada Peršić.