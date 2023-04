‘TUKLA SAM GA NOGAMA I RUKAMA DA SE SPASIM!’ Žanamari proživjela strahotu: Agresivni muškarac ju zaskočio

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

Hrvatska pjevačica Žanamari Perčić povodom Denim Dayja stala je uz žene koje su doživjele seksualno nasilje i priznala kako je i ona sama bila žrtva. Podsječamo, nošenje trapera posljednje srijede u travnju simbol je protesta protiv okrivljavanja žrtava seksualnog nasilja. Traper su u srijedu obukle brojne saborske zastupnice, a pridružila im se i voditeljica Mojmira Pastorčić koja je “RTL Direkt” vodila u traper jakni.

Žanamari svoju priču objavila je na svom Instagram profilu i proučila da ”ne znači NE”.





”Žrtva nije krivac. Danas oblačimo hlače i to traperice za podršku svim žrtvama seksualnog nasilja, kojima se često ne vjeruje i optužuje ih se da izazivaju i da su to ‘same tražile’. Ne znači NE, i ne postoji opravdanje za nasilje! I sama sam u životu doživjela agresivan pristup od strane muškarca koji je doslovno završio da sam ga u obrani tukla nogama i rukama i pobjegla… čak i iz tog grada.”

Dodala je da neke osobe u takvom momentu ne uspiju nadjačati nasilnika, mentalno zablokiraju, a poslije čitav život snose posljedice i stigmu, dok osobe koje su im to uradile šetaju ponosno okolo bez imalo savjesti i osjećaja krivnje.









”Hvala ti što podižeš svijest o tome”, ”Prekrasno rečeno”, ”Tako je”, poručili su joj brojni pratitelji u komentarima.

Inače, Žanamari na Instagramu ima 199 tisuća vjernih pratitelja, među kojima su i brojni stranci, te svakodnevno objavljuje izazovne fotografije iz teretane ili u elegantnim izdanjima, u kojima svoje obožavatelje ostavlja bez teksta.