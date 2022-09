‘TUKAO JE SKORO DO SMRTI, PRITISKAO JE I BEBU’! Srpska influencerica o strahotama koje je proživjela njezina sestra: ‘Još ne znamo posljedice ozljeda’

Srpska Influencerica Una Kablar, poznatija kao Uki Q, javno je objavila kako je njezinu sestru pretukao suprug uz prijetnje da će joj oduzeti skrbništvo nad dvomjesečnim djetetom prema kojem je, također, imao agresivan ispad.

Damjan Hadžić, suprug Unine sestre, uhićen je zbog fizičkog napada, a Una je pozvala sve svoje pratitelje da na društvenim mrežama podijele stravične fotografije ozljeda.

‘Suprug moje sestre je večeras pretukao moju Saru skoro do smrti. Uzeo joj je glavu i udarao njome o pločice, stiskao je za vrat u pokušaju da je udavi, a nakon toga udarao šakama iz sve snage. Pritiskao je bebu staru 2 mjeseca i napravio joj modrice, uz prijetnje da će joj oduzeti skrbništvo ako se razvede od njega’, započela je Una u objavi na Instagramu.





‘Nakon što ju je večeras unakazio, dovezao ju je u Vojnomedicinsku akademiju i pobjegao dok mu nisu došli tata i brat jer je tatin sin. Došli su smijući nam se pred policijom uz dobacivanja s očeve strane kako je ponosan na svog sina i kako će tek biti’, nastavlja influencerica te otkriva da će nasilnik najvjerojatnije dobiti samo zabranu prilaska.

‘Nakon što smo rekli da ćemo sve objaviti javno, njegov tatica počeo je prijetiti uz riječi kako on ima lijek i za to jer misli da novcem može sve riješiti. U najboljem slučaju, bit će kažnjen samo zabranom prilaska iako je prebio moju sestru večeras skoro do smrti i još uvijek ne znamo koje su joj sve posljedice od njegovih povreda’, priopćila je pa je svojim pratiteljima uputila važan apel.









Zamolila bih svakoga da ovu objavu podijeli kako bi nam pomogli u borbi s obiteljskim nasiljem, nasiljem nad ženom i bebom od 2 mjeseca. Imamo još mnogo toga za reći, ali smo trenutno u šoku’, zaključila je Una.

Nakon što je njezina objava postala viralna te su je prenijeli svi veći mediji u regiji, Uki Q se zahvalila svima koji su joj pružili podršku u borbi protiv obiteljskog nasilja.

‘Hvala puno na svim porukama podrške i svima koji su podijelili. Hvala do neba, sve ću vam javljati do detalja. Do nedavno smo bili na Hitnoj, a potom u policiji. Snimali su joj glavu, vrat, prsni koš, pluća. U policiji je podnijela kaznenu prijavu i dala izjavu. Bebica je dobro. Spava. Sada je valjda ok. Boli je, pod šokom je, ima mučnine, oporavlja se…’, napisala je.