TUGA U KRALJEVSKOJ OBITELJI! Princ Harry obznanio veliki gubitak: ‘Izgubili su muškarca kojeg su svi voljeli i divili mu se’

Princ od Walesa odao je počast bliskom prijatelju koji je poginuo u rušenju aviona u Keniji, zajedno sa svojim sinom.

Mark Jenkins, rendžer, poginuo je kada se njegova letjelica srušila dok je pokušavao istjerati krave, deve i koze iz Nacionalnog parka Tsavo. Sa njim je bio i njegov sin Peter.

Princ je saznao za ovu tragediju i odao počast svoj prijatelju na svom Twitter profilu.

Yesterday, I lost a friend, who dedicated his life to protecting wildlife in some of East Africa’s most renowned national parks. Mark Jenkins, and his son Peter, were tragically killed when flying over Tsavo National Park while conducting an aerial patrol.

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 9, 2022