(VIDEO) TUGA U AFRICI! Preminula Disneyjeva zvijezda, imala je samo 15 godina

Umrla je Nikita Pearl Waligwa, 15-godišnja glumica iz Disneyjeva filma “Kraljica Katwea”, piše BBC.

Tumor joj je dijagnosticiran 2016. godine. Tada je redateljica filma “Kraljica Katwea”, Mira Nair, motivirala ljude da doniraju sredstva za njezino liječenje budući da liječnici u Ugandi nisu imali adekvatnu opremu.

2017. godine Nikiti je rečeno kako tumora više nema, no prošle godine se pojavio novi.

Film “Kraljica Katwea” snimljen je 2016. godine, a temeljio se na istinitoj priči o Phioni Mutesi, šahistici koja se uspjela natjecati na međunarodnim natjecanjima unatoč tome što je bila siromašna i neobrazovana. Uz Nikitu koja je glumila Gloriu, pojavili su se i Lupita Nyong’o, u ulozi njezine majke, i David Oyelowo, u ulozi njezina učitelja šaha.

