Tuđmana u ovakvom izdanju sigurno ne pamtite: Snimljen u društvu legende, jedan detalj je nestvaran

Vjerojatno nitko nije toliko napravio za popularizaciju borilačkih sportova u Hrvatskoj kao Branko Cikatić. Čuveni kickboksač, došao je do vrha svjetske razine, bio je obožvan i popularan, ali je nakon duge i teške bolesti preminuo u ožujku 2020. godine.

Zanimljivo je da je svoj najveći uspjeh ostvario u 39. godini. Naime, Cikatić je tijekom karijere redao same uspjehe pa je bio dvostruki europski prvak u tajlandskom boksu i to 1985. i 1986. godine, a 1987. postaje svjetski prvak do 82,5 kg. Dvije godine kasnije, 1989., bio je prvak po WKA u kickboksu, a 1990. godine po organizaciji IKBF. 1991. bio je svjetski prvak u tajlandskom boksu, a 1993. osvaja prvi K-1 naslov. To je bio senzacionalan rezultat. Dvije godine kasnije na istom je turniru osvojio treće mjesto, a 1998. godine postaje svjetski prvak po organizaciji WMTA u Zagrebu.

‘Nije mogao izaći u Japanu’

Najveći dio karijere trener mu je bio Nizozemac Thom Harinck, koji je svojevremeno pričao o Cikatićevoj popularnosti u Japanu.





“Jednostavno, Branko Cikatić nije mogao izaći u Japanu. Horde ljudi uvijek su ga čekale, a drukčije nije bilo ni u Hrvatskoj, posebno nakon 1993. kad je ispisao povijest. Tad nas je 80 ljudi dočekalo na aerodromu. U vrijeme kad nije bilo interneta to je ogroman broj. Čak je jedanput proglašen najboljim sportašem Hrvatske. Iako je to mala zemlja od četiri milijuna stanovnika, to je velika sportska nacija. Takav status ne može se usporediti s onim što imamo u Nizozemskoj. Kad je Peter Aerts kasnije dvaput osvojio K-1, prvi put ga je dočekao jedan čovjek iz njegova rodnog grada, a drugi put isti taj čovjek i jedan fotoreporter…”

U Tuđmanovom društvu

Cikatić je borac koji i dan danas privlači pažnju, a pregledi njegovih borbi na društvenim mrežama broje u stotinama tisuća. Hrvatski tigar bio je i velika zvijezda u Hrvatskoj, a respekt prema njemu pokazivao je i prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman. A upravo smo na Facebook grupi ‘Branko Cikatic Cro Tiger’ naletjeli na njihovu zajedničku fotografiju. Na njoj gotovo nestvarno djeluje osmijeh kojeg je Tuđman tom prilikom imao na licu.









“The Croatian Tiger. Dan državnosti u Republici Hrvatskoj praznik je koji se obilježava 30. svibnja, u spomen na konstituiranje prvoga demokratski izabranog višestranačkog Sabora 30. svibnja 1990. i na povijesnu ulogu Hrvatskoga sabora u očuvanju hrvatske državnosti tijekom mnogih stoljeća”, stoji u objavi pokraj fotografije.