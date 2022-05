‘TU SAM ZA NJEGA’ Renata Sopek pokazala svog mačora i otkrila: ‘Nemam namjeru objašnjavati koliko je to ljubavi’

Autor: T. P.

Bivša televizijska voditeljica i jedna od najseksipilnijih Hrvatica Renata Sopek, na Instagramu je podijelila fotografiju ‘svog divnog bića’ te je otkrila kako se između njih dogodila ljubav na prvi pogled.

‘Ovo je Micko. Moj Micko. Znate kako kažu, da vas vaše životinjice odaberu. To je istina. Osjete kad ih trebate i kad im želite pružiti ljubav, kao i one vama. Micko se prije dvije godine samo pojavio pred vratima i počeo živjeti ispod mog auta. Netko ga je izbacio, više ga nije želio. Ali ja jesam. I ne zato što je moj, ali on je rijetko divno biće. Toliko puno ljubavi da to riječima ne mogu opisati.

‘Imam punu kuću životinjica koje obožavam i to nije tajna. I nemam namjeru objašnjavati onima koji nemaju svoju životinjicu koliko je to ljubavi, bitno da moje zvjerčice to znaju. Kao i oni kojima njihove zvjerčice uljepšavaju život. Zašto sve ovo pišem? Zato što imam potrebu pisati o svom Micku. Sad moj mačorko treba mene i tu sam za njega. I uvijek ću biti. Volite svoje male zvjerčice, jer one vole vas do neba. I budite dobri prema tim malim bićima čak iako nisu vaša. Uvijek im možete, makar sitnicom, uljepšati život’, napisala je Renata u opisu fotografije na kojoj se nalaze ona i njezin mačak.

Renata je već dugo vremena u ljubavnoj vezi sa Splićaninom Sergejom Bijelićem s kojim će uskoro uploviti u bračnu luku.

‘Došli smo i u neke godine, naravno da se čovjek osjeća mladim, ali treba napraviti neke korake tako da, bit će, normalno da će biti. Bilo bi čudno da ne bude nakon 15 godina veze. Nama se tu zapravo po tom pitanju ništa ne mijenja, mi smo toliko dugo zajedno da neke stvari da se i dogode to je možda neki papir, nama je sve isto’, istaknula je za 24sata.