TRUDNIČKA LJEPOTA! Doris Pinčić pokazala trudnički trbuščić i zablistala u rijetkom izlasku sa suprugom

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

Robert Čolina u srijedu navečer u prepunom zagrebačkom Klubu Kazališta Komedija – Kontesi održao je koncert evergreena, a nastupio je u pratnji vrhunskog orkestra Josipa Cvitanovića. “Hrvatski Michael Bublé”, kako su ga mnogi prozvali zbog jedinstvenog stila i ljubavi prema evergreenima te swingu, koncert je otvorio pjesmom “Buona Sera Signorina”, a zatim krenuo nizati bezvremenske hitove “Samo jednom se ljubi”, “Fly Me To the Moon”, “Sway”, “Besame Mucho”, “Predaj se srce”…

U koncertu su uživala mnoge poznata lica, uključujući trudnu glumicu i TV voditeljica Doris Pinčić sa suprugom, poduzetnikom Davorom Guberovićem.

Spojila ih ljubav prema planinarenju

Doris se za poduzetnika Davora Guberovića udala se u studenome prošle godine, a spojila ih je ljubav prema planinarenju te su se čak zajedno uspeli na Kilimanjaro.





“Točno je da sam trudna. Naša cijela uža i šira obitelj, veliki i mali, svi se radujemo što nam na svijet stiže još jedno malo biće”, potvrdila je za Gloriju.

Zaljubljeni par je izrekao sudbonosno da u krugu najbližih uzvanika. Doris je bila odjevena u bijelo odijelo, dok je na nogama imala roza štikle, dok je Davor bio elegantan u crnom smokingu.

Trudna Zadranka iza sebe ima propali brak s pjevačem Borisom Rogoznicom s kojim je dobila sina Donata i kćer Gitu, a i Davor je također otac dvoje djece.