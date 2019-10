‘TRUDNI SMO’: Ricky Martin i suprug objavili sretnu vijest, četvrta beba je na putu

Pjevač Ricky Martin objavio je sretnu vijest. Sa suprugom Jwanom Josephom čeka četvrto dijete.

“Moja obitelj je ovdje. Jwane, volim te, kao i svoje predivne blizance Valentina i Matea, i oni su ovdje. Volim vas svim srcem, vi ste moja snaga, inspiracija i motivacija”, rekao je pred mnogobrojnom publikom u Washingtonu tokom preuzimanja nagrade koju je primio zbog zalaganja za prava LGBTQ zajednice i filantropije.

A post shared by Ricky (@ricky_martin) on Aug 8, 2019 at 11:38am PDT

Nakon toga je spomenuo osmomjesečnu kćerku Luciju, koju smatra “svjetlošću života”

“Usput, moram objaviti da smo trudni. Čekamo. Volim velike obitelji”, dodao je na opće oduševljenje publike koja je glasno zapljeskala.

At #HRCNationalDinner, @Ricky_Martin announces that he and husband

Jwan Yosef are expecting a new addition to their family.

Congratulations, Ricky and Jwan! #BabyOnBoard! 👶 pic.twitter.com/ngpqk0Rdhg

— Human Rights Campaign (@HRC) 29 September 2019