Tri puta je pozvana da predstavlja zemlju na Eurosongu, ona svaki put odbila, evo i zašto

Autor: G.B.

Iako mnogi pjevači sanjaju o tome da svoju zemlju predstavljaju na Euroviziji, Senida Hajdarpašić Senidah, otkrila je da je ovu ponudu odbila.

Naime, kako je Senidah otkrila, nju su tri puta zvali da predstavlja Sloveniju na Euroviziji, ali ona je tu ponudu pristojno odbila.

“Žao mi je što ne mogu predstavljati sve zemlje. Zvali su me za Sloveniju već tri puta, ja sam morala svaki put odbiti ponudu i zbog drugih stvari, a i zbog toga što, nekako, žao mi je. Žao bi mi bilo da odem predstavljati Sloveniju, a… Ipak je to za sve nas, za sve ljude koji me slušaju, a nisu samo u Sloveniji, ima veći broj ljudi u Srbiji, u Crnoj Gori, u Bosni, u Hrvatskoj”, priznala je Senidah na jednoj televiziji.

Nedavno je išamarali u noćnom klubu

Podsjetimo, balkanska trap diva često ima neugodna iskustva, a jedno tako doživjela je i prije nekoliko mjeseci kada su joj nepoznati ljudi na ulazu u jedan noćni klub sačekali i dali joj šamar. Naime, srpski su mediji tada pisali kako su pjevačicu pred sami izlazak na pozornicu izveli van da porazgovara s ljudima, koji su je čekali u autu bosanskohercegovačkih tablica.

“Senidah je došla na vrijeme i sjela u backstage. Ništa nije ukazivalo na to da će se te noći dogoditi skandal. Možda pola sata prije nego što je trebala početi pjevati, do ulaza u klub je došao jedan luksuzni automobil s bosanskim tablicama. Jedan čovjek iz tog auta otišao je do ulaza u backstage i pozvao je da odmah izađe. Ona je to i napravila i rekla ostalima da se vraća brzo, čim završi razgovor. Kad je izašla, taj čovjek ju je ošamario. Senidah se toliko zbunila da nije mogla ni reagirati. Počeo je vikati na nju da se pravi pametna i da dobro zna da ima zabranu pjevati. Pokušavala mu je nešto objasniti, ali nije mogla doći do riječi. Dva, tri puta ju je baš jako išamarao. Taj lik joj je rekao da joj je ovo posljednje upozorenje i da odmah ode reći vlasnicima kluba koji su s naših prostora da neće moći pjevati tu večer i da joj nije dobro. To je i napravila, a zatim je preplašena s njim otišla u auto”, ispričao je svjedok incidenta za srpski Kurir.









“U tome nema ni trunke isitne. To je prava izmišljotina i mnogi se trude Senidhu ocrniti. Mi smo uvijek s njom kad ima koncerte po Europi. Ne zastupamo je u Srbiji, Makedoniji i Bosni i Hercegovini, ali u ostatku Europe da. Nije imala koncert u Austriji, a s njom se čujemo svaki dan”, rekao je slovenski menadžerski tim pjevačice za 24 sata.