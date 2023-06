Tri muškarca i 100 žena! Poznati avanturisti otkrili sve zgode i nezgode s putovanja u novoj Ženskoj priči

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

Voditeljica i spisateljica Marijana Perinić u srijedu je održala šesto ovogodišnje izdanje jedinog hrvatskog interaktivnog talk-showa ‘Ženska priča’, koji ide uživo ispred publike, i to na temu STRAST ZA PUTOVANJIMA, a u gostima su bili: dopisnik, novinar i urednik Goran Milić, glazbenik i putopisac Hrvoje Rupčić te sociolog i pisac Bruno Šimleša.

Bila je to još jedna večer puna humora, smijeha i zabave na rasprodanoj Ženskoj priči na kojoj su gostovali strastveni zaljubljenici u putovanja. Tri muškarca na sceni i 100 žena u publici svakako su doveli atmosferu do usijanja, pričajući o zgodama i nezgodama s brojnih putovanja.

Goran Milić, institucija hrvatskog novinarstva, u svom već prepoznatljivom stilu, uspoređivao je ekonomske, političke, ali i sociološke zanimljivosti između pojedinih naroda, uvijek se vraćajući na hrvatske specifičnosti, i ne dajući nijednom narodu za pravo da ih se proglasi boljima od ostalih. Bilo je pravo zadovoljstvo slušati najzabavnije anegdote koje je vrsni putnik doživio posjetivši preko 70 zemalja, čije se televizijske putopisne emisije i dalje smatraju najgledanijim na ovim prostorima. Otvorenost, pristupačnost i ljubav prema ljudima, karakteristike su koje Milića svrstavaju među najzanimljivije pripovjedače, koji od svakog sugovornika zna izvući ono najbolje.





Sociolog i pisac, Bruno Šimleša, u akciji „ Milijun koraka po krovu Hrvatske“ u dvije etape je hodao preko 1100 kilometara od Rta Kamenjak do Privlake, prikupivši preko 75.000 EUR za psihološku pomoć korisnicama udruge Sve za nju. Osim hvalevrijednog projekta, Bruno je strastveni zaljubljenik u prirodu, zbog čega je sudjelovao i na Continental Divade Trailu, inače najizazovnijoj stazi na svijetu, gdje se usred ljeta borio sa hladnoćom, skrivao od divljih životinja te visio sa stijene, jedva izvukavši živu glavu. No, to ga nije spriječilo za novi planinarski pothvat, zbog čega se sa suprugom Majom sprema na Dolomite.

Bilo je zanimljivo slušati i poznatog glazbenika, bubnjara sastava„ Cubismo“, Hrvoja Rupčića , koji je svoj prvi putopis „ Himalajski dnevnik“ napisao nakon što je sa skupinom Vlaji na Himalaji osvojio vrh Mera Peak od 6476 m, da bi potom sa suprugom Ivanom, otišao na zaručničko putovanje motorom po Iranu, što je urodilo knjigom „ U zemlji plemenitih ljudi“, koja ruši sve rekorde čitanosti pa je tako prevedena i na perzijski jezik. Hrvoje je otkrio tajnu kako se uspješno spakirati za putovanje motorom, naglasivši kako nikada ne bi mogao živjeti u velikom gradu, te da je pustinja njegova velika ljubav. Radi li se o ljubavi, životnom pozivu, nemiru ili ovisnosti o nepoznatom, sasvim je svejedno kada čujete s koliko strasti gosti pričaju o prirodnim ljepotama, različitostima i sličnostima između naroda, hrani, piću, običajima, zbog čega su odabrani gosti i ovog mjeseca bili pravi pogodak na zadanu temu. Bila je to večer puna nezaobilazne zabave, zbog čega se na popularnom talk showu i ovog mjeseca tražilo „mjesto više“.

Posljednje ovosezonsko izdanje Ženske priče održat će se u klubu SAX!, u srijedu 05. srpnja 2023., u 20,00 h, a sav prihod od ulaznica donirat će se, kao i svaki mjesec, udruzi protiv raka dojke Europa Donna Hrvatska.