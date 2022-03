TRENUTAK KOJI JE RAZNJEŽIO SVIJET! Liza Minnelli mučila se tijekom izgovora teksta, a postupak Lady Gage mnogi nazivaju vrhuncem večeri

Lady Gaga i Liza Minnelli imale su zadatak pročitati ovogodišnjeg dobitnika Oscara za najbolji film. Liza je zbog bolesti imala problema s izgovorom, a postupak Gage oduševio je svijet.

Naime, kad je pjevačica vidjela da Liza teško izgovara tekst na kojem je pisao popis nominiranih filmova, spustila se kako bi joj na uho šapnula podršku.

‘Uz tebe sam’, rekla je Gaga, a Minnelli joj je odgovorila: ‘Znam ja to’.

Video je u kratkom roku postao viralan, a mnogi na Twitteru smatraju da je upravo ova situacija bila vrhunac večeri.

‘Da je neka druga večer bila u pitanju, ljudi bi sutradan više pričali o trenutku kad je Gaga rekla ‘uz tebe sam’, a Minnelli odgovorila ‘znam’, napisao je komentator.

On a different night, Lady Gaga whispering “I got you” and Liza Minelli saying “I know” would be the story that stuck with people. #Oscars pic.twitter.com/l0Ml2Os0Ov

‘Svi će se nažalost sjećati samo najgoreg s ovogodišnjih Oscara, ali zapamtite što je Gaga rekla Lizi’, poručio je tviteraš.

In a night where everyone will unfortunately remember the worst of this years Oscars, try to remember that on a hot mic, Lady Gaga turned to Liza Minnelli and said “I got you.”

‘Ovo je ono što bi Oscari trebali biti, a ne neukusne šale ili sramotni trikovi za podizanje rejtinga među ljudima koje uopće nije briga’, još je jedan komentar u nizu.

This is what the #Oscars should be about. Not tasteless jokes or embarrassing gimmicks to juice up ratings amongst people who weren’t going to care in the first place. Y’all can have it. Kudos to @ladygaga and Liza Minelli for trying to end the ceremony in a graceful note. pic.twitter.com/hCPGsyv9mK









