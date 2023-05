‘TRENIRAM SVAKI DAN’ Ana Gruica pohvalila se uspjehom, no svi su buljili u njezine isklesane trbušnjake!

Autor: Dnevno.hr / F.Š.

Ana Gruica Uglešić na Instagramu se pohvalila poslovnim uspjehom jer su ona i suprug Boran proširili svoje poslovanje. Podsjetimo, Ana i suprug otvorili su polikliniku 2020. godine koja je po svemu sudeći, dobila produžetak.

”Evo uhvatila pet minuta vremena na miru. Prvo i osnovno. Da se zahvalimo svojim obiteljima. Zbog kojih sve i radimo. Sreća i prosperitet djece. Ponos roditelja. Podrška sestara i obitelji. Neprocjenjivo. Hvala vam na svemu” napisala je Ana u objavi.



Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ana Gruica Uglešić (@anagruica)

Ipak, svima je za oko zapela Anina isklesana figura. Naime, Ana je nosila usku smeđu haljinu s prorezom oko struka koja je savršeno isticala njezine definirane trbušnjake. Ipak, mišići nisu pali s neba jer je poznato kako je Ana veliki zaljubljenik u teretanu i vježbanje. O tajni svoje savršene linije, Gruica je govorila u nekoliko navrata.

“Treniram od 2005. više manje u kontinuitetu. Naravno da imam pauze i po par mjeseci, ali se uvijek vraćam sportu. Trčanje, teretana, joga, boks, a u zadnje vrijeme i tenis. Sad sam već u fazi kad me boli tijelo ako ne treniram duži period. Slušam svoje tijelo.

Moj kardio trening izgleda ovako: 10 minuta steper, 10 minuta traka, 10 minuta orbitrek, 10 minuta bicikl i kardio gotov. Kad se uspijem organizirati i mirnija je faza života treniram svaki dan, to jest, pet puta tjedno. I taman kad dođem do nekud, život me samelje i stanem, i tako u krug” napisala je svojedobno Ana.