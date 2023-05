‘TREBATE SE LIJEČITI!’ Ruska parlamentarka oštro reagirala na nastup glazbenog dvojca: ‘Zabranite ih, promoviraju istospolne veze’

Autor: Dnevno.hr/ F.P.

Nakon gotovo deset godina ruski glazbeni duo t.A.T.u. kojeg čine Lena Katina i Julia Volkova ponovno je nastupio pred publikom.

Prije utakmice između Zenita iz Sankt-Peterburga i moskovskog Spartaka, djevojke su izvele svoj hit “Not Gonna Get Us“.





Grupa je inače stekla popularnost jer su Volkova i Katina u spotu za svoj najveći hit “All The Things She Said” glumile maloljetni lezbijski par. Poljupci koje su razmijenile bili su dovoljni da se spot nađe na meti zabrana, ali je upravo to pogodovalo i njihovom stjecanju popularnosti te 2002. godine.

Ruska parlamentarka Tatiana Butskaya zatražila je da se zabrani sve vezano za t.A.T.u. jer smatra da promoviraju istospolne veze. “Sve dok se t.A.T.u. nije pojavio, nikad mi na pamet nije palo da bi djevojka mogla biti u vezi s djevojkom. Cure su se tada počele držati za ruke i to je postalo normalno,” rekla je.

Kako prenosi Daily Mail, Tatiana je homoseksualnost usporedila s bolešću te se osvrnula i na transrodnost. “Dječak treba izgledati kao dječak, a djevojčica kao djevojčica. A ako ste bolesni, tada se trebate liječiti, a ne hvaliti,” dodala je.

Glazbenice su ipak kasnije otkrile da je sve bio dio javnog nastupa kako bi stekle popularnost.