‘TREBAT ĆE JOŠ OPERACIJA’ Jeremy Renner daleko je od oporavka: Prijatelji naveli niz ozljeda, pravo je čudo da je preživio

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Iako već zbija šale i objavljuje na Instagramu, glumac Jeremy Renner daleko je od potpunog oporavka. Kako smo već pisali o detaljima, glumac je prilikom nesreće s ralicom izgubio mnogo krvi te je brzo prevezen helikopterom do bolnice, u kojoj još uvijek boravi.

Prijatelji 51-godišnjeg Jeremyja tvrde da se nalazi u daleko težem stanju nego što se to ranije izvještavalo. Iako je pretrpio teške ozljede prsnog koša te je u kritičnom, ali stabilnom stanju nakon operacije, kako prenosi Radar Online, njegovi prijatelji tvrde da je puno gore nego što itko zna.



Jeremy je, tvrde bliski prijatelji, skoro umro dok je čekao bolničare. “Desna strana njegova prsnog koša je bila smrskana, a gornji dio torza je kolabirao. Također je imao tešku ranu na glavi koja je krvarila, kao i ozljedu noge”, rekao je izvor.

“Jeremyja je jako boljelo i teško je disao. Znao je da je u lošem stanju i da se možda neće izvući iz ovoga. Njegov prsni koš bio je toliko smrskan da ga je bilo potrebno rekonstruirati operacijom. Do sada je imao dvije operacije i vjerojatno će ih trebati još u sljedećim tjednima zbog ozljede na nozi. Liječnici imaju tendenciju obaviti operacije u određenom vremenskom razdoblju kako bi dali vremena za pokretanje prirodnog procesa ozdravljenja tijela, a to je slučaj i kod njega”, objasnio je izvor.







Pred holivudskim glumcem je dug put do oporavka, a prijatelji kažu kako bi mogle proći i do dvije godine prije nego što se vrati u formu. “Dobro se drži. Prilično je dopingiran i ima cjevčice koje mu pomažu disati, ali on je borac i odlučan je prebroditi ovo”, zaključio je izvor.

Podsjetimo, do strašne je nesreće došlo prvog dana ove godine kada je Renner čistio snijeg ispred svoje kuće. Priskočio je tada u pomoć motoristu koji je zapeo u snijegu, a ralica kojom je čistio snijeg naletjela je na njega te mu nanijela teške ozljede prsnog koša i noge.