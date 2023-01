‘TREBALI BISTE SE STIDJETI!’ Jelenu Dokić bizaran komentar doveo do suza: ‘Kakav čovjek može napisati ovako nešto i tome se smijati?’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Jelena Dokić svojevremeno je bila jedna od najboljih tenisačica svijeta, a sa samo 17 godina igrala je u finalu Wimbledona. Nikada nije imala lagan život, a još se uvijek nije oslobodila demona iz prošlosti. Naime, prošle godine je otvoreno priznala da se pokušala ubiti, a nikada nije skrivala da pati od depresije.

Prije šest godina objavila je biografiju pod nazivom “Neslomljiva” u kojoj je otkrila da ju je otac Damir godinama psihički i fizički zlostavljao. Navela je kako ju je otac tukao, vrijeđao i omalovažavao, a branio joj je i da bude u vezi s Hrvatom. Još jedan u nizu udaraca doživjela je jučer, kada je naišla na jedan komentar na društvenim mrežama.



View this post on Instagram A post shared by JELENA DOKIC 🇦🇺🇦🇺🇦🇺 (@dokic_jelena)

“Sad kad počinje Australian Open, hoće li se Jelena Dokić ubijati kao i svake godine?”, napisala je nepoznata osoba na internetu, a Jelena je priznala da ju je ova bizarna poruka rasplakala.

“Novi nizak udarac koji me je zapravo rasplakao jutros kada sam se probudila i pročitala. Baš kada pomislite da zloupotreba i provociranje na mrežama ne mogu biti gori. Skoro milijun ljudi u svijetu izvrši samoubojstvo svake godine. To je strašno i tako tužno i onda ljudi poput ove odvratne osobe i još nekoliko njih to ismijavaju!? Kako odvratno, trebali biste se stidjeti. Kakav čovjek može napisati ovako nešto i da se, još gore, smije tome? Loš čovjek, eto tko. Naravno, neznalica. Mislim na sve one koji su izvršili samoubojstvo, one koji su to željeli, one koji su izgubili prijatelje i voljene zbog samoubojstva i sve one koji se bore”, napisala je Jelena u dužoj objavi.







View this post on Instagram A post shared by JELENA DOKIC 🇦🇺🇦🇺🇦🇺 (@dokic_jelena)









“Borim se za sve one koji se osjećaju kao da nemaju glas, koji ne osjećaju da ih se čuje, za one koji se bore, za one koji su se borili sa samoubilačkim mislima, izgubili voljene i prijatelje samoubojstvom i borim se protiv neznanja, loših ljudi, online zlostavljanja i odvratnih ljudskih bića. Mnogi su na apsolutnoj prekretnici pa vas molim da budete ljubazni, pažljivi i puni razumijevanja. Šaljem toliko ljubavi svim dobrim ljudima, a posebno svima onima koji se bore”, poručila je Jelena.

Podsjetimo, Dokić je rođena u Osijeku, odakle je kao djevojčica preselila u Australiju. Tijekom karijere nekoliko je puta mijenjala selekciju za koju nastupa te je igrala za Srbiju i Crnu Goru. Najbolji plasman na WTA listi bilo joj je četvrto mjesto 2002. godine.

Ako vi ili netko koga poznajete doživljava suicidalne misli ili namjere, nemojte oklijevati potražiti pomoć. Možete se javiti nama na [email protected] radnim danom od 9 do 18 sati, nazvati Centar za krizna stanja i prevenciju suicida koji je dostupan od 0 do 24 na 01 / 2376 470 ili se obratiti drugom izvoru psihološke podrške.