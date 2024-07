Tražio savjet za divlje kampiranje u Hrvatskoj pa dobio po nosu: ‘Kažnjivo je s razlogom’

Autor: B.G.

Divlje kampiranje, poznato i kao slobodno ili nezavisno kampiranje, podrazumijeva postavljanje kampa izvan službenih kamperskih lokacija, obično u prirodnim, netaknutim okruženjima. U posljednjih nekoliko godina, divlje kampiranje postaje sve popularnije među ljubiteljima avantura i prirode, ipak u Hrvatskoj je kampiranje na divlje kao takvo – zakonom regulirano, drugim riječima – zabranjeno.

Ipak, svako malo se pojavi netko tko bi se “ipak pokušao” provući kroz rupu u zakonu, a tome svjedoči i jedna od objave na Redditu.

“Ove godine bi s prijateljicom išla kampirati na Jadransku obalu. Ne bi nam bilo prvo kampiranje, ali bi bilo prvo na moru. Zanima me ide li netko na divlje i postoje li baš neki zabrinjavajući rizici od eventualno zmija i da nas netko potjera. Koja mjesta imate za preporučiti oko Zadra i općenito taj dio Dalmacije? Može i eventualno Istra”, upitala je korisnica te se poprilično iznenadila odgovorima.

‘Drži se registriranih kampova, s razlogom je zabranjeno’

“Zabranjeno i kažnjivo s razlogom. Divlje kampiranje je jedan od većih uzročnika zagađenja i šumskih požara tokom ljeta. Također, ako zađeš na mjesto gdje te “sigurno nitko neće uhvatit” riskiraš da dođe do susreta s divljim životinjama. Osim toga, iako je veliki dio Hrvatske očišćen od mina i dalje ima dosta minski sumnjivih područja, kao i područja gdje se ne zna da ima mina jer one mogu promijenit lokaciju zbog poplava, potresa, klizišta, itd. Nikom ne treba turist koji razbije staklo pa time izazove šumski požar, turist kojega napadnu vukovi ili turist koji stane na neeksplodiranu minu iz Domovinskog rata. Drži se registriranih kampova, ima manjih koji nisu jako skupi. S razlogom je zabranjeno”, bio je prvi u nizu odgovora.

Ipak, ima i onih koji misle drugačije. “Čuj ove komentare ko da je svaki kvadrat zemlje pod video nadzorom i vojska tenkovima gađa položaje neprijateljskih šatora. Odeš Bogu iza nogu i digneš šator. Pa neće policija i komunalno redarstvo ići kroz šumu, makadamom do mjesta gdje bi možda mogli biti ljudi koji (gasp!) ilegalno kampiraju. Kampirao sam više puta na divlje, po obali. Puno puta sam uspio naći mjesto gdje nije bilo apsolutno nikog. Kampirao sam i gdje prolaze planinari, ali nikog nije smetalo niti su poslali tenkovsku brigadu na mene. Na jednom mjestu sam naletio i na druge divlje kampere. Nismo se pobili za spot. Podrazumijeva se da ne ostavljaš smeće i ne pališ vatru zbog rizika od požara”, pisali su dalje.









Većina Redditovaca pokušala je djevojke odgovoriti od jedne regije – Istre: “U Istri nemoj niti pokušavati. Postoje kontrole i kazne nisu zanemarive”, pisali su. No, to ne treba niti čuditi s obzirom na to da je samo grad Rovinj do sada zabilježio preko milijun noćenja. Voditelj Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo Grada Rovinja, Elvis Prenc, rekao je nedavno kako u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Rovinja već dugi niz godina angažiraju pravnu osobu koja je zadužena za obavljanje poslova privatne zaštite na javnim površinama.

“Zajedno s njima kontroliramo propisno korištenje javne površine i poštivanje Odredbi o komunalnom redu. Prvenstveno djeluju preventivno tamo gdje utvrde nepravilnosti i kao ispomoć komunalnim redarima”, objašnjava Prenc za Istrain.hr te dodaje kako su osobito za kampere na svim frekventnim mjestima obilježili propisnim signalizacijama da je kampiranje na javnoj površini zabranjeno, a kazne sežu do 200 eura.