‘TRAŽIO ME DA NAPRAVIM HRPU BROWNIESA!’ Građevinac zgrče bogatstvo na stranici za odrasle: Klijentima ispunjava nevjerojatne želje

Mladi građevinac Alistair privukao je ogromnu pažnju javnosti još prošle godine kada se doznalo da zgrče tisuće funti mjesečno ispunjavajući vrlo uvrnute želje svojih klijenata.

Ipak, nisu to klijenti kojima nešto gradi, već klijenti koje je stekao putem platforme za odrasle OnlyFans.

Naime, ovaj debeljuškasti građevinac odlučio se okušati na ovoj platformi tako što je počeo objavljivati fotografije svojih nošenih gaćica i čarapa, potom i fotografije bez majice. Nakon svega par mjeseci počeo je zarađivati, a dvije godine kasnije zahvaljujući tom poslu počeo je zarađivati oko 20 tisuća funti mjesečno.





Bizarne želje

Proširio je svoju ‘ponudu’ tako što sada ima klijente kojima ispunjava bizarne želje, koje je bez ustručavanja otkrio javnosti.

Ali, poznat kao ‘Beefy Builder‘ je otkrio kako za jednog klijenta pripremi kruh kojeg nagura u cipele i nosi dok ne upije njegov znoj s nogu. Kada postane vlažan, Ali kruh pošalje svom klijentu koji potom jede taj kruh. Nije otkrio koliko naplaćuje takav kruh, no kaže da ga nije kušao nikada.

Ali je pokazao i kako je svoj ‘vjetar‘ u bočici, kojeg ‘prikuplja’ kroz gaćice naplaćuje 50 funti.

Ovaj neobičan mladić otkrio je u razgovoru za On The Tools i kako bi se rado odmakao od građevine, jer dovoljno zarađuje od OnlyFansa, no strahovao je da bi zbog toga mogao izgubiti dio klijenta, koje je i privukao time što radi na građevini.

Što se tiče njegovih kolega, kazao je da im je njegov drugi izvor prihoda smiješan te da su često znali puštati njegove snimke i smijati se istima.









Upitan postoji li neka granica koju ne bi prešao te što bi istaknuo kao najneobičniji zahtjev kojeg je dobio, Ali je otkrio kako ga je jedan klijent tražio da gol pripremi hrpu browniesa, no prije nego ih stavi u pećnicu da nad njima obavi nuždu te sve zajedno ispeče.

Na iznenađenje mnogih, Ali je potvrdio da je to uistinu i učinio no nije otkrio koliko je naplatio browniese s okusom pečenih fekalija.

Inače, dok je ovaj mladić davao intervju, nazvao ga je stanoviti Brian koji ga je tražio da svoje nožne prste uroni u staklenku senfa. Ali je za kraj otkrio i da će zarađeni novac iskoristiti za vlastiti posao, mobilni disco i karaoke.