Tražila ljubavni savjet od Hrvata, stiglo joj naglo triježnjenje: ‘Želiš biti otirač cijeli život?’

Autor: Z.S.

Što da radim s njim? Pitanje je to koja je na Redditu postavila nepoznata Hrvatica, a priliku je iskoristila i da iznese cijelu priču

“Prije nekih 5 mjeseci sam počela izlaziti na kave sa dečkom koji je stariji od mene 1 godinu. Dečko je dobar po osobnosti, drag ali nekako nije moj tip. Jedino u čemu smo nekako bliski je vjera (rimokatolici) ali stvari ovako kao hobiji, glazba i to stvarno nikako nismo slični. Rekao je da ne voli izlaske i okej to sam prihvatila. Ne volimo iste stvari (poput odlaska u kino sto se njemu ne sviđa nikako jer navodno ne voli filmove i serije), ali očito se oboje trudimo slušati jedno drugo i razgovarati.

Vidim da je dobra osoba, ali prilično mi je neugodno biti sa njime u javnosti jer on me u kafiću punom ljudi pokušava “hvatati” a ja sam mu prije izjavila (oko 4 puta već) da mi je to neugodno i da to želim ostaviti za privatnost. Na kavama me nekad upita ‘tko je ona zgodna sa kojom si bila neki dan’, odnosno pita za moju frendicu i tako još par puta.





Ružna izjava

Jednom je čak izjavio ‘imaš sreće da te ja želim s obzirom kako izgledaš’ (ja sam se stvarno iznenadila i ništa nisam na to rekla nego sam samo ignorirala, ne smatram se najljepšom osobom na svijetu , ali nisam ružna toliko?)

Također kada je njega na redu da plati večeru ništa ne pita i ne javlja se, a kada je mene pita ‘kada me častiš’. Ja sam rekla da ne želim da on plaća svaku večeru jer da poslije od nas ništa ne bude, da on ne priča kako sam ga ja iskoristila samo za plaćanje večera i pića. (Radi, ali kada i dobije plaću kaže kako ima drugih stvari bitnijih i sve potroši na to.)

Ako imate još nekih pitanja slobodno upitajte, puno bi mi značilo vaše mišljenje”, napisala je i brzo dobila što je tražila.

Ljudi ne vjeruju

“Kraljice, nakon ijednog od ovih komentara koje on dobacuje, a da ni ne spominjemo pipkanje, zaslužuje gromoglasni odjeb. Zbog čega uopće imaš dvojbe? Imate slična vjerska uvjerenja, ali sve ostalo potpuno drugačije, nije uopće vrijedno razmišljanja. Kako netko uopće može biti “dobra osoba” uz to da te pipka po javnim mjestima nakon što si ga više puta molila da prestane i dobacuje takve odvratne komentare oko tvog fizičkog izgleda?!”









“Prilično je drag u opisu: vrijeđa bez razloga, ne poštuje njene granice, raspituje se za njene frendice i iskreno zvuči kao izrazito dosadna osoba.”

“Ej! Nema to ništa veze, glavno da je dečko katolik. “Veliki katolik” ziher. Dam se kladit!”

Gdje točno on tebe sluša?

“Kad se udaš za njega i izrodiš mu troje djece sigurno će se promijeniti. A ako se ne promjeni biti ćeš ionako ti kriva jer se nisi dovoljno molila i stavljaš krivu vrstu pašte u juhu. Daj ženo malo samo poštovanja nađi, koji ti je ku**c, jel želiš biti otirač cijeli život.”









“Jednom je čak izjavio ‘imaš sreće da te ja želim s obzirom kako izgledaš’. Ah klasični dobar momak iz crkve koji je učio tehnike nagginga od najboljih crvenotabletiranih gurua. Očekivao sam da će barem krenuti sa nečim specifičnim kao “imaš veliki nos” i ovaj šlag sačuvati tek za nakon udaje.”

“Gdje točno on tebe sluša ako si ti njemu već 4 puta rekla da te ne “hvata” i on to i dalje čini? Naziva ti frendicu zgodnom tebi u facu, a kao želi biti s tobom? Mislim da zaslužuješ bolje.”

Misle da je troll

“Ovo mora biti troll.”

“Ja mislim da je ovo troll post.”

“Bit će da ti je samopozudanje veoma nisko.”

“Jedna riječ, pet slova – BJEŽI !”

“Ovo mora da je trol post. Ako nije, zašto si to radiš i gubiš vrijeme na takvog jadnika? Ne bi bicikl na takvog idiota naslonila, kamoli išla s njim na večere. Kako god da izgledaš, možeš bolje od ovoga.

“Ako ovo slučajno nije trolanje: sjedi u tramvaj do prvog frajera kojeg vidiš i znaj da je izgledno da sjediš pored barem 90% boljeg tipa od ovog kaj si opisala. Ako živiš u gradu bez tramvaja, metoda djeluje i u busu.”

“Čim ti je rekao da imaš sreće da je s tobom s obzirom kako izgledaš vrijeme je da ga ostaviš. Osim ako nije to rekao u nekom drugom kontekstu.”

Ostavi ga

“Ostavi ga. Realno, po ovome sto si rekla, on bi tebe ostavio na prvu priliku koja mu se ukaze s nekim kog smatra zgodnijim od tebe. Ne moraju se ljudi u vezi slagati oko svega ili voljeti iste stvari, ali vi se ne slažete oko ničega i ništa isto ne volite, da ne kažem da si na onu kako izgledaš izjavu trebala okrenuti leđa i nikada se vise ne pojaviti osim u nekom ful iznimnom slučaju da imate neku internu zajebanciju – koju prema svemu sudeći nemate. Doslovno jedino sto imate zajedničko je to sto ste katolici, što bas i nije neka the one slučajnost u zemlji gdje su katolici nominalno 9 od 10 ljudi na cesti, a praktično među mladima barem svaka druga osoba. Pronaći katolika u Hrvatskoj je kao pronaći hajdukovca u Dalmaciji.”

“I dalje izlazite? Lik je teški smećar.”