‘TRAŽILA JE DA PIŠ** PO NJOJ!’ Bosanski glazbenik o fetišima popularne starleti: ‘Njoj što god da radiš, nju to loži’

Autor: Daniel Radman

U Zadruzi, najpopularnijem srpskom, a u ovom trenutku svakako i regionalnom reality-showu, u “glavnoj ulozi” je starleta Dalila Dragojević.

Ova 29-godišnjakinja porijeklom iz BiH odavno je etablirana na toj sceni, iza sebe već ima pobjedu u “rivalnom” showu Parovi. Upravo je ondje i pronašla svog supruga Dejana Dragojevića.

No, kako Dalila ispred kamera nije najvjernija svome partneru, ne može proći ni jedan dan a da je nema s novim skandalom i novim sočnim naslovima na regionalnim portalima.

“Dobro njima, dobro nama, svi zadovoljni”

No, za ovaj posljednji naslov nije kriva sama, već su novinari Informera razgovarali s bosanskim D.J.-om Vuyom koji se vratio nekih deset godina unazad, kada je Dalila bila jedva punoljetna djevojka. Ono što Vuyo priča sigurno mu ne može ići na čast, a i zakonski je upitno. Naime tvrdi da je za potrebe spotova angažirao djevojke preko interneta, a umjesto novca one dobile bi – seks. Među njima, tvrdi, bila je i Dalila.

“Pošto su se javljale djevojke iz svih krajeva, bilo je cimanje da svakoj kažemo da dođe do nas, pa smo prvi krug radili preko neta, a onda su dolazile odabrane. Tako se meni javila Dalila Moreno (to joj je umjetničko ime, op.a.) . Skidala se na Skypeu, pokazivala grudi, g*zila se u kameru. Uvijek je bila punačka, ali je znala to da nosi. Ribe koje su dolazile na snimanje znale su da ide zezanje i umjesto da dobiju 100 eurića, znale su da će biti j***. Dobro njima, dobro nama, svi zadovoljni”, izjavio je Vuyo.

“Što god da radiš, nju to loži”

Potom je prešao na detalje vezane uz starletu.

“Tako smo se i viđali, seksali se, a ona nije imala granica! Njoj što god da radiš, nju to loži. Tako mi je jednom prilikom tražila da pišam po njoj. Riba opi**na skroz. Dolazila je često kod nas u studio, mi varimo (sleng za pušenje marihuane, opa.a.), opustimo se, ona i cure se opuste i kreće zezanje. Mi smo ih zvali koleginice’, to nam je bila neka fora”, rekao je.

Ipak, do suradnje s Dalilom na kraju nije došlo. “Ona se kačila na mene da bi bila medijski aktivna”, poručio je za kraj.