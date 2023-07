Traumatična ispovijest Jadranke Kosor iz djetinjstva: ‘Izbacila sam očuha iz kuće, pokušao me dirati’

Autor: H.B.

Bivša premijerka Jadranka Kosor gostovala je u podcastu Tatjane Jurić, Skip Or Beep i prisjetila se dosta bolne situacija iz djetinjstva. Govorila je o svom ocu koji ju je cijeloga života ignorirao, kao i očuhu kojeg je izbacila iz kuće jer ju je pokušao dirati kada je imala 14 godina.

“Tako nešto te ne ubije, ali obilježi te i boriš se s tim cijeli život, i naučiš živjeti”, rekla je Kosor podcastu radija bravo! Otac ih je ostavio kada su imali dvije godine, a ona mu je čim je naučila pisati počela slati pisma, koja on nikada nije niti otvorio. Kasnije ga je zvala i na maturalni ples, na koji također nije došao, a u školi je proživljavala nasilje jer je bila djevojčica bez oca.

Kada je postala predsjednica Vlade, novinari su ga pitali je li ponosan, a on je jedva izgovorio: “Ja o toj osobi ne želim govoriti.” Svejedno, otišla mu je na pogreb i njegovoj obitelji izrazila sućut.





“Izbacila sam očuha sama iz kuće”

“Ja sam bila njegova kći… Meni nitko nije izrazio sućut. Svaki put sam samo osjetila prazninu, svaki put u svakom tom trenutku ja sam u tom smislu ostala mala curica od 7 godina koja čeka poštara na ogradi i čeka da se tata javi”, rekla je Kosor u emisiji.

“Mislim da je to meni jako puno pomoglo, da me je do te mjere očvrsnulo da sam kasnije bila otporna na sve udarce, jer što te više u životu može povrijediti od spoznaje da te vlastiti otac ne želi vidjeti? Svi ostali udarci u životu su bili neusporedivo lakši od svega toga, tako da je to mene pripremilo za sve kasnije… Ta uzrečica ‘Što te ne ubije to te ojača’ je nešto najgluplje što sam čula u životu! Ne, ne što te ne ubije, skoro te ubije. Što te ne ubije zamalo te ubije”, rekla je Kosor.

Nažalost, Kosor je imala i vrlo traumatično iskustvo s očuhom.

“Udarac očuha koji vam je ušao u krevet i krenuo vas je dirati”, upitala je Tatjana Jurić bivšu premijerku.

“Ja sam svog očuha s 14 godina, ja sama, izbacila iz kuće, pobacala mu sve stvari. U tom sam se trenutku postavila kao gazda familije, moja baka je uvijek govorila odnos tebe i tvoje mame je takav da izgleda kao da si ti nju rodila, kao da je moja mama meni dijete. Ona je jako patila zbog odlaska tog očuha, ali ja sam rekla ili on ili ja. On više ne može živjeti ovdje”, otkrila je Kosor.