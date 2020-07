TRASH KOJEM NE MOŽEMO ODOLJETI Snimite video i prijavite se za ulogu u seriji ‘Krv nije voda’!

Autor: Dnevno

Nakon što su fanovi ‘Krv nije voda’ odabrali priču koja će se emitirati, za istu se sada mogu i prijaviti kratkim videima koje sami moraju snimiti kod kuće, a produkcija će odlučiti tko će od njih postati zvijezda ‘Krv nije voda’, objavio je RTL.

Naime, gledatelji su u anketi izrazili želju da se snimi epizoda pod nazivom ‘Djevojka ganja karijeru influencerice’.

O čemu se radi?

Studentica privatnog veleučilišta Lara atraktivna je djevojka od 23 godine, odrasta u dobrostojećoj obitelji, opsjednuta društvenim mrežama i održavanjem svih svojih profila. Čula je da mnogi ljudi žive od influensanja pa jeodlučila da je to posao koji će pokriti sve njezine potrebe, posao izmišljen za nju. Sve u njezinom životu vrti se oko idealne scenografije, savršene fotke, lajkova i komentara zbog čega ispaštaju svi njezini odnosi, a ponajviše odnos s dečkom Rokom. Kada su zajedno, Roko se dosađuje te sve češće odgađa susrete s Larom i druži se s Ivom, alternativnom djevojkom iz susjedstva, posve neaktivnom na društvenim mrežama. Lara je ljubomorna i zbunjena kako je to uopće moguće, želi skupiti još više lajkova i pratitelja i Roka učiniti ljubomornim zbog čega objavljuje sve izazovnije fotografije. U priču se uključuje i njezina obitelj do koje su došle informacije o aktivnostima, fotografijama i spornim statusima o obitelji, koje objavljuje njihova kći. Organiziraju intervenciju.

Kako sudjelovati?

OVDJE ćete naći razradu likova, a vi trebate odabrati jedan, utjeloviti ga, snimiti se i poslati svoj video putem Facebooka. Produkcija će nakon toga odabrati nekoga od sretnika!