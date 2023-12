Tragičan kraju ex-Yu dive izaziva jezu: Umrla je u 33. godini i to točno na svoj rođendan

Autor: Barbara Grgić

Jugoslavenska glumica Gordana Kosanović ostavila je neizbrisiv trag u kinematografiji, a njen uspjeh proširio se i van granica naših prostora. Njena životna priča protkana je nevjerojatnim situacijama zbog kojih je dospjela u sam vrh glumačkog svijeta. Prva pomisao kada se spomene njeno ime jest maestralna uloga u kultnom filmu Gorana Paskaljevića “Čuvar plaže u zimskom periodu”, gdje je bila u kadru rame uz rame s Irfanom Mensurom. Od tada za nju se otvorio neobičan sudbinski put obilježen posebnom ljepotom i velikom tragedijom.

Rođena je 8. kolovoza 1953. u Valjevu. Njen otac Boža Kosanović bio je iz Petrinje, majka Radovinka, rođena Ivković, iz Dića kod Ljiga. Prve četiri godine provela je kod Milorada i Mašinke Ivković, djeda i bake, u živopisnom selu. Zato je uvijek isticala koliko je za njih vezana.

Studirala s Lazarom Ristovskim

Poslije školskih i gimnazijskih dana u Petrinji, u Hrvatskoj, kao učenica generacije upisuje Fakultet dramskih umjetnosti u Beogradu u klasi profesorice Ognjenke Milićević, zajedno s Bogdanom Diklićem, Zlatom Petković, Ljiljanom Stjepanović, Lazarom Ristovskim, Snežanom Savić i Radošem Bajićem.

Na filmskom platnu je debitirala 1976. godine i to u ostvarenju “Vrhovi Zelengore”. Potom su uslijedile uloge u legendarnim projektima poput: “Osvajanje slobode” u režiji Zdravka Šotre, “Usijanje” Bore Draškovića i “Piknik u Topoli”.

S kolegama s klase Petrom Zecom, Mirjanom Ojdanić, apsolventima režije, osnovala je kazalište “Dvorište”. Ozbiljne dramske uloge ostvarila je i u Beogradskom dramskom kazalištu, kao i u Ateljeu 212, gdje ju je primijetio čuveni redatelj Robert Ćuli.









Ljubav na kazališnim daskama

Zajedno su prvo radili “Dekameron” u Ateljeu, a redatelj se zaljubio u svoju glumicu, koja je u njemu vidjela čovjeka svog života. U to vrijeme, Ćuli je upravo osnivao novo kazalište u njemačkom gradu Mannheimu.

Došla je kod njega u neformalni posjet, a onda se opet dogodilo čudo. Naime, glavna glumica se razboljela prije samog nastupa u predstavi o Woodyju Allenu, a onda je Gordana “uskočila” ne znajući jezik: recitirala je tekst napamet, po sluhu!

Krajem osamdesete napustila Jugoslaviju

Nije mogla odbiti njegovu ponudu te 1981. odlazi u Mannheim.

“Ponuđeni izazov je bio veći od ovdašnjih i jednostavno nisam imala hrabrosti da kažem ne. Odbijanje bi me koštalo mnogo više od prihvaćanja, iako sam skupo platila i to. Najteže mi je što živim odvojeno od djeteta… Živim između Jugoslavije i Njemačke, svakog mjeseca putujem u Beograd na tjedan dana. Izgubila sam mir…recimo svoj građanski mir. S druge strane, dobila sam ono što sam potajno oduvijek željela: mogućnost da testiram krajnje granice, da se krećem iznova i iznova, uvijek od početka. Moj život se zaista promiijenio, pa čak i sama to primjećujem”, govorila je Gordana u svom posljednjem intervjuu.

Zahvaljujući impresivnom talentu i tamo je postala velika zvijezda. Sve njene predstave emitirale su se na njemačkoj televiziji, osim posljednje “Lulu”, koju je igrala već ozbiljno bolesna, svega tri mjeseca pred smrt.

Mada, uvijek ju je mučilo tradicionalno shvaćanje majke i stalno se preispitivala je li dovoljno posvećena djetetu.

“Suočila sam se s tim. Koliko god da me košta i boli, znam da nema izlaza. Znam da kada bih napustila kazalište ili radila to polovično s alibijem da moje dijete uvijek ima majku pored sebe, ne bih pronašla prave razloge i smisao života. Istovremeno, opterećuje me tradicionalno shvaćanje da majka uvijek mora biti uz dijete i to me uništava, ali sam svjesno pristala na to”, rekla je glumica.

Umrla je na svoj 33. rođendan, 8. kolovoza 1986. godine, poslije borbe s teškom bolešću, i po vlastitoj želji, sahranjena u Dićima pored svoje bake Mašinke. Poslije njene smrti, kazalište u Mannheimu ustanovilo je nagradu “Gordana Kosanović” koja se dodjeljuje svake druge godine.