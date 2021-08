TRAGEDIJA U OPERACIJSKOJ SALI! Marina (31) preminula u elitnoj klinici: Doktori u šoku, ovo se događa jednoj od milijun!

Strapna tragedija dogodila se u elitnoj ruskoj klinici Aribeaut u St. Petersburgu, kad je poznata ruska poduzetnica i influencerica Marina Lebedeva (31) preminula tijekom operacije nosa, kojom je željela ispraviti nepravilan oblik nosa.

Operaciju je navodno platila 5.5000 dolara, a ravnatelj klinike je ustvrdio da je prije iste prošla nekoliko testova, koje su izvršili visokokvalificirani liječnici. I izvještajima iz bolnice stoji da se vjeruje da je do smrti dovelo njezino genetsko stanje, prenosi The Sun.

Marina Lebedeva Wiki – Marina Lebedeva Biography

Marina Lebedeva was born on July 19, 1990. She has an Instagram page with more than 2,000 followers and a Vkontakte page. The day before her death, she bragged about her apartment that she rented in St.https://t.co/hrfOJI0o1J pic.twitter.com/ydnTSONgIG

