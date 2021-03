TRAGEDIJA TIJEKOM LETA: Oca Russella Crowea osoblje pokušalo oživjeti, glumac potpuno shrvan gubitkom

John Alexander Crowe (85), otac glumca Russella Crowea (56), preminuo je tijekom leta za Coffs Harbour, grad u Australiji u kojem je živio posljednjih 25 godina. Osoblje u avionu mu je pokušalo spasiti život no, bezuspješno, piše Mirror.

Prema riječima putnika, osoblje i doktori u avionu oživljavali su 85-godišnjaka čak 20 minuta. ‘Bili su neumorni, nastavili su s reanimacijom i kada je avion sletio’ rekao je putnik Andrew Fraser

Ožalošćeni glumac tužnu vijest potvrdio je na svom Twitter profilu

Russella je ova vijest prilično pogodila, te se od oca oprostio kroz nekoliko postova u kojima je napisao kako je njegov otac bio dragi starac, lijepi tata i najnježniji muškarac koji je dirnuo ljude diljem svijeta.

“Objavljujem ovo jer znam da diljem svijeta postoje ljudi kojih je srce dotaknuo i čija je rebra zagolicao svojim blistavim očima i drskim odnosom prema svima i svemu”. “Ovaj dan zauvijek će biti obojan tugom”, poručio je ožalošćeni glumac.

John Alexander Crowe

13th March 1936- 30th March 2021

Born in Christchurch, New Zealand.

Passed away in Coffs Harbour, NSW, his home for the last 25

years.

Rest In Peace.









— Russell Crowe (@russellcrowe) March 30, 2021