TOTALNI ŽIVOTNI ZAOKRET POZNATE NOVINARKE: ‘Počeci su bili teški, no suprug i prijatelji su me bodrili u mom naumu’

Autor: Marina Tenžera

Nives Polovina Barun, bivša novinarka RTL-a, danas je direktorica PR agencije Waves komunikacije. Njezina ideja pokazala se vizionarskom – Waves komunikacije sa samo četiri zaposlenika pokrivaju sve moguće PR poslove.

Što vas je privuklo novinarstvu?

Od malih nogu bila sam komunikativna, snalažljiva i “brbljava”. Tako me u 5. razredu osnovne škole prepoznala profesorica hrvatskog jezika te me učlanila u novinarsku grupu. Slali smo svoje radove u emisiju “Stigla je pošta” i tako me jedne godine Dragutin Tadijanović izabrao među 15 najboljih mladih novinarskih nada. Roditelji su mi visokoobrazovani ljudi, profesori koji su me uvijek usmjeravali te su mi na taj način bili i velika podrška. Nakon što smo 1991. godine bježali iz ratom pogođene Gline, došli smo baki i djedu u Zagreb. U tim teškim trenucima čitala sam knjige i imala još jasniju viziju da ću postati novinarka. Nakon što sam se na Fakultetu političkih znanosti prijavila na audiciju i prošla među 30 izabranih od 6500 prijavljenih, moj dječji san se ostvario. Bila je to audicija koja se provodila u tri kruga, a sa mnom su u društvu bile Jasmina Kos i Mojmira Pastorčić. U žiriju su sjedili kolega Igor Bobić i Ana Bulić. Iz svega ovog može se zaključiti da sam prošla težak put da postanem ono što sam danas, ali u tome i jest čar.

Kada netko spomene vaše ime, mnogi se sjete vaših intervjua na RTL-u. Koliko vam je novinarsko iskustvo koristilo u novom poslu?

Lagala bih kada bi rekla da mi nije koristilo. I danas, pet godina nakon karijere na televiziji, ljudima sam još odnekud poznata. U svojim sam počecima, kao mlada novinarka, željela raditi priče s putovanja i snimati intervjue s poznatima. Tako su se pred žutim mikrofonom i pod rafalom mojih pitanja našli Gibonni, Oliver Dragojević, ali i svjetske zvijezde poput Lize Minnelli, Heidi Klum, Annie Leibovitz, Eve Longorije itd. Jedno vrijeme odgovarale su mi teme s “crvenog tepiha”, no nakon što sam rodila sina Nikolu i kćer Ninu, posvetila sam se zdravstvenim i socijalnim temama. Tako je jedna moja reportaža o djeci koja su pješačila 10 kilometara do škole toliko odjeknula u eteru da su gledatelji donirali novac i sagradili im novu kuću. Mislim da je nastavak u odnosima s javnošću nakon završenog studija i 13 godina rada na televiziji sasvim logičan. A najvažniji je odnos s drugim kolegama novinarima, snimateljima, montažerima, urednicima i voditeljima. Nakon dugogodišnje zajedničke suradnje i dalje se gledamo kao kolege iako sam ja sada s “druge strane”. I to je ono što mi puno znači i pomaže u sadašnjem poslu. S druge strane, ja kao bivša novinarka ipak znam kako pristupiti priči i kako je na najbolji mogući način ispričati.

Koja sve područja danas pokriva vaša tvrtka?

Pokrivamo širok raspon poslova – od klasičnih PR usluga preko kampanja do projekata EU-a. Poslova je mnogo i vrlo su različiti. Jedan dan pratit ćemo neku manifestaciju, a drugi ćemo biti na stručnom kongresu ili ćemo raditi krizno komuniciranje. S obzirom na to da je agencija mala, vrlo srčano i dinamično pristupamo poslu. “Core business” su nam odnosi s medijima. Klasične konferencije za novinare, izjave, press-materijali, gostovanja, intervjui i reportaže osnova su našeg poslovanja. A onda ih primjenjujemo i nadopunjavamo ovisno o željama klijenata. Radili smo i političke kampanje, a zadnje dvije godine više se posvećujemo promidžbi i vidljivosti projekata EU-a. Tu je i neminovni digitalni marketing. Kreiramo usluge u skladu s potrebama klijenata koji nam se, uz naše ideje i dodanu vrijednost koju dajemo svakom projektu, često vraćaju. To nam je samo potvrda dobrog rada i poslovanja.

Kako ste birali suradnike s kojima ćete izgraditi agenciju?









Sada nas je četvero. Počela sam sama, no ubrzo sam shvatila da ne mogu u isto vrijeme uzimati izjave, pisati priopćenje, razgovarati s novinarima, biti s klijentima i koordinirati ostale aktivnosti. Neko vrijeme je funkcioniralo, ali poslovi su se otvarali, bilo ih je sve više i nisam sve stizala sama. No trebali su mi ljudi s iskustvom koji mogu odmah početi raditi bez prevelikog učenja i uhodavanja u posao. Trebala sam nekog komu ne trebam previše objašnjavati što i kako i tko je izgrađena osoba na koju se mogu osloniti. Preko preporuka i poznanstava prikupila sam svoju “ekipu” koja me sada prati i kojoj vjerujem. Kolegica Morana Tomičić provela je 17 godina u protokolu i PR-u u ministarstvu, kolegica Ana Pejičić-Dejanović 11 je godina bila novinarka informativnog programa Nove TV, a kolega Danijel najmlađi je u našem timu i jedini muškarac i zato je najbolji za sve tehničke stvari, kao i za društvene mreže. U budućnosti bih svakako željela proširiti tvrtku kako bismo bili još uspješniji.

Uspješno ste prebrodili koronakrizu. Kako vam je to uspjelo?

Bilo je jako izazovno. Kao i mnogima u bilo kojoj branši poslovanja, i moji su se poslovi smanjili. Prestale su se održavati manifestacije, nije bilo kongresa, skupova, događanja, opseg poslova smanjio se za 60%. Dok se stvari nisu polako normalizirale, dijelom su pomogle i državne potpore, ali ja nisam željela da moji radnici osjete krizu. I oni kao i ja imaju obitelji, kredite, potrebe. Dobivali su pune plaće, regrese, božićnice, godišnje odmore. Znala sam da će krizi doći kraj ili da će barem popustiti i vjerovala sam da će sve biti u redu. Krpali smo se na sve strane, no uspjeli smo. A, vjerujte mi, jednom kada prođete rat i barikade, uvijek ste u strahu da ćete sve preko noći izgubiti, posljedica toga je da uvijek čuvam novac za “crne dane”.

Možete li objasniti svoju poslovnu filozofiju?









Naša interna filozofija je rad, rast i zadovoljstvo i ona se može preslikati na sve naše odnose unutar tvrtke i na naše odnose s klijentima. Svakom poslu pristupamo isto – odgovorno i s izazovom da ga što uspješnije provedemo. Bez obzira na to je li riječ o velikom ili malom poslu, obavit ćemo ga na jednako kvalitetan i efikasan način. Svakom klijentu pristupa se individualno i za sve njih ja sam kao vlasnik tvrtke dostupna u bilo kojem trenutku.

Što je najvažnije u kreiranju imidža neke tvrtke?

Pokazati njihove pozitivne strane. Često naglašavam da mnogi možda i ne znaju da ispred sebe imaju neku dobru priču zanimljivu medijima i javnosti, a zapravo je ne prepoznaju. Tu se vraćamo i na ono naše novinarsko iskustvo kojim možemo procijeniti što i kako učiniti da bude zanimljivo i privlačno. Znamo stvoriti priču, napisati “catchy” naslov ili stvoriti zanimljiv scenarij.

Što obuhvaća tzv. strateško i krizno komuniciranje?

Kada se neki klijent nalazi pred potencijalnom krizom ili je već u nekoj kriznoj situaciji, većinom uslijedi neka vrsta panike i nesnalaženja. A u takvim situacijama treba razmišljati hladne glave i pet koraka unaprijed. Tu uskačemo mi i pokušavamo sagledati krizu iz svih kutova te predložiti najefikasnija rješenja. Mora se djelovati brzo, tako da se prvo slaže krizni tim i komunikacijski plan koji obuhvaća sve potencijalno neugodne situacije.

Ako se neka tvrtka našla u problemima na tržištu, a ima potencijala za opstanak, kakav je vaš postupak u toj kriznoj situaciji kada valja vratiti vjerodostojnost klijentu?

Naglasiti potencijale tvrtke, izvući sve pozitivne primjere, stvoriti još mogućnosti za daljnji razvoj, uvijek odgovoriti na sva pitanja novinarima. Nema pitanja koje smije ostati neodgovoreno.

Kako pristupate izgradnji brenda i lansiranju proizvoda?

Prije svega mora se znati da je izgradnja brenda proces. Nitko ne može očekivati da će nešto postati poznato preko noći, rijetki su takvi i većinom ne kod nas. Kontinuirani i strateški plan postupne izgradnje s usponima. Najbolji primjer kako smo izgradili jedan brend je manifestacija u Ivanić-Gradu. Tko još nije čuo za tu manifestaciju? Kada smo je mi preuzeli prije četiri godine, broj posjetitelja bio je oko 3000, danas, četiri godine poslije, grad posjeti više od 15.000 posjetitelja, a privukli smo i strane turiste. Da ne govorim o političkom PR-u kojim smo tijekom protekle četiri godine mnoge lokalne političare plasiranjem afirmativnih priča digli na nacionalnu razinu prepoznatljivosti.

Što je sve bitno uključiti u promociju nekog projekta ili brenda?

Puno je tu detalja, prije svega radi se komunikacijski plan s terminima aktivnosti. Svakom projektu se pristupa individualno. Bitno je stvoriti priču, a dalje je sve zapravo klasična prodaja. Danas se služimo različitim komunikacijskim alatima. Svi govore o online komuniciranju, no ne bih rekla da se život potpuno preselio na društvene mreže, vrlo je važna i offline platforma. Vrlo važno je u samom početku postaviti strateški kampanju kako bi dosegnula ciljanu publiku. Ovisno o tome komu se obraćate i o kakvoj je vrsti projekta riječ, ali treba koristiti sve komunikacijske kanale.

Kakve ste sve političke kampanje radili i što je bitno za njihovu uspješnost?

Politika je specifična. U izbornim političkim kampanjama postoji mnogo teorija i praksi koje mogu utjecati na krajnji rezultat. I tada se sve može preokrenuti u zadnji čas. Direktno surađujemo s kreatorima strategija i dogovaramo medijske istupe. Izuzetno je bitna procjena trenutka kada i s čime istupiti. Konferencije za novinare moraju biti dobro planirane, kao i sadržaj koji će se predstaviti medijima. Važne su i društvene mreže na kojima morate biti aktivni 24 sata. Komunikacija s glasačima iznimno je važna. Morate im biti dostupni, odgovarati na njihove upite i obavještavati ih tijekom kampanje o svojim koracima. Naravno, uz profile na društvenim mrežama treba biti stalno prisutan u svim nacionalnim medijima jer u konačnici vaši glasači će prije pogledati informativne emisije na nacionalnim televizijama nego na lokalnima. Važno je napomenuti da su sve kampanje koje smo dosad odradili imale uspješne krajnje rezultate, te nam je zapravo najveće zadovoljstvo klijentov uspjeh i preporuka.

Poznati ste i po humanitarnom radu za djecu. U kojim ste sve humanitarnim akcijama sudjelovali?

Nemam praksu hvaliti se što sam sve tijekom života donirala. Puno je toga, toliko da u jednoj sobi držim darove, a uistinu ih ima mnogo. Tako sam od jedne obitelji dobila na dar isklesanu Blaženu Djevicu Mariju kao znak zahvale što sam im pomagala. Tu su i crteži, posveta djece različitih uzrasta i zahvalnice. To su sitnice, ali to je podsjetnik da je važno prije svega biti čovjek. Smatram da mi je Bog dao priliku jer nije mi se baš smiješila lijepa budućnost nakon bijega iz ratom pogođene Gline. Živjeli smo kod bake i djeda u 60-ak kvadrata, tako da sam često učila u kupaonici. No onda shvatite da ste dobili priliku školovati se u Zagrebu i da se takva šansa ne smije prokockati. Osmijeh, zagrljaj i sreća nekoga koga je moja gesta usrećila meni daje poticaj da idem samo naprijed.

Na kakvim projektima sada radite?

Trenutno radimo na nekoliko projekata. Radimo na kampanji #pokreni se. Riječ je o javnozdravstvenoj i edukativnoj kampanji u suradnji s Hrvatskim savezom dijabetičkih udruga, radimo odnose s medijima kandidatu za novog međimurskog župana. Paralelno radimo na promociji projekta na temu kontinentalnog turizma.

Kako usklađujete svoj rad s obitelji?

Uz dvoje osnovnoškolaca vrlo često dan izgleda kao da sam klonirana. Paralelno kuham, pišem mailove, telefoniram i pomažem njima u učenju. Potrebno je dosta koordinacije, no uz suprugovu pomoć, uspijevamo sve stići. Počeci poslovanja bili su teški, no suprug, bliža obitelj i prijatelji bodrili su me u mom naumu i nisam ni na trenutak pomislila odustati. Prednosti privatnog posla su da si sama mogu organizirati vrijeme, tako da često s djecom i tijekom tjedna odem u Maksimir, na bazene ili na izlete, što je teško kada radiš u sustavu. Ravnoteža poslovnog i privatnog života u tvrtki iznimno je važna jer smatramo da se u privatno vrijeme svaki djelatnik mora posvetiti sebi i obitelji bez pritiska te započeti s malim i od toga graditi dalje. Vizija nam je rasti, ali u ovako poticajnom okruženju u kojem se svakom djelatniku pristupa individualno i u kojem se velika pažnja posvećuje njihovu zadovoljstvu.