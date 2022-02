TOTALNA PROPAST ‘KRALJA SAPUNICA’? Bivši dečko Jelene Veljače je u velikim poslovnim problemima!

Hrvatski ‘kralj sapunica’ Roman Majetić našao se u velikim poslovnim problemima budući da je Trgovački sud u Zagrebu za 1. ožujka zakazao ročište o prijedlogu za otvaranje stečaja nad tvrtkom ‘Kreativna produkcija d.o.o.’, koja je u njegovu vlasništvu, prenosi 24 sata. Ovaj je prijedlog podnijela FINA jer je utvrdila da je Majetićeva tvrtka 25. siječnja u očevidniku za plaćanje imala ‘evidentirane osnove u neprekinutom razdoblju od 159 dana, u ukupnom iznosu od 90.315 kuna te ima dvoje zaposlenih’.

U slučaju da se Majetić ne odazove na ročište i ne dostavi potrebnu dokumentaciju, može biti kažnjen novčanom kaznom u iznosu do 10 000 kuna.

Raskid s Huljićem

Prije osnivanja ‘Kreativne produkcije’, Majetić je, zajedno s Tončijem Huljićem, u vlasništvu imao drugu tvrtku – ‘AVA produkciju’. Pod njenim je okriljem producirao neke od najpoznatijih hrvatskih serija – ‘Ponos Ratkajevih’ i ‘Villu Mariju’, koje su mu donijele naziv ‘kralja sapunica’.

No suradnja Majetića i Huljića propala je 2008. godine nakon što su serije koje je producirala ‘AVA’, kao što su ‘Urota’ i ‘Zakon ljubavi’, imale nisku gledanost. ‘Kralj sapunica’ bio je predsjednik uprave spomenute tvrkte, a Huljić ga je sudskom tužbom odlučio svrgnuti s te pozicije. Iako je glazbenik tvrdio da je nudio otpreminu od milijun eura, Majetić je te navode čvrsto odbacivao.

‘Meni nije nuđena nikakva otpremnina niti je takvo što moguće jer sam suvlasnik i direktor tvrtke i moj poslovni udio nije na prodaju. Tonči svoj, u slučaju da ga prodaje, mora prvo ponuditi meni. Nema nikakve dvojbe da ostajem u tvrtki koju sam pet godina stvarao i koja je postala najveća i najuspješnija produkcija igranog programa u široj regiji, tako da su sva takva naklapanja bez osnove’ objasnio je svojedobno za Slobodnu Dalmaciju.

U središtu skandala

U ljeto 2020. godine Majetić se našao u središtu skandala na otoku Hvaru. Naime, tamo je u srpnju došao snimati seriju ‘Jugoslavenka’, čiji je scenarist i redatelj. Za tu je priliku rezervirao tamošnju vilu kao turistički smještaj za 8 do 12 ljudi. No vila je postala set za snimanje serije što je zasmetalo Veljku Drinkoviću, njezinu vlasniku. Navodno je došlo do oštrog verbalnog sukoba, a Majetić je odbacivao Drinkovićeve navode, otkrio je portal direktno.hr.

Osim sapunica, javnosti je poznat i po ljubavnoj vezi s Jelenom Veljačom. Upoznao ju je 2004. godine na setu ‘Vile Marije’, a par je ubrzo prohodao. Ljubavna romansa trajala je tri godine.