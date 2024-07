Toše Proeski prije smrti povjerio se prvom susjedu: ‘Nismo mogli vjerovati i dalje ne vjerujemo’

Makedonski slavuj, Toše Proeski, preminuo je u prometnoj nesreći kada je imao samo 26 godina. Bio je omiljeni pjevač u regiji, poznat po iznimnim vokalnim sposobnostima, humanitarnosti, dobroti, a voljeli su ga i kolege i publika. Tog 16. listopada 2007. godine na autocesti Zagreb-Lipovac nedaleko od Nove Gradiške oko 6 sati i 20 minuta Tošetov vozač Georgij Georgijevski izgubio je kontrolu nad vozilom i udario u prikolicu tegljača.

Toše je poginuo na licu mjesta. S njima u automobilu bila je i Tošina menadžerica Ljiljana Petrović. Pretpostavlja se da je vozač zaspao jer se zabio velikom brzinom u kamion, više od 180 kilometara na sat. Vozač je zadobio potres mozga i posjekotine na licu, a menadžerica je bila u stanju teškog šoka.

Tada su u Hrvatskoj i regiji zavladali šok i nevjerica. Toše je bio omiljeni pjevač s uspješnom karijerom, a daljnji uspjeh mu se predviđao. On je bio jako cijenjen, a posebno u rodnoj Makedoniji. Makedonska televizija prekinula je emitiranje i objavila vijest o njegovoj smrti, a premijer i predsjednik su dali izvanrednu izjavu i zapalili mu svijeće na trgu. Osim što su mnogi voljeli i danas vole njegovu glazbu, privlačio je ljude skromnošću i svojim karakterom.

‘Sav narod, cijeli Balkan je tugovao’

Tošina smrt i dalje je bolna tema za njegove obožavatelje, prijatelje i obitelj. “Jako nam nedostaje, bio je super čovjek s velikim srcem. Pamtim ga kada je bio mali, a onda je odrastao u pravog dobrog čovjeka. Vidio sam ga sedam sati prije nego što je poginuo, pričali smo skoro dva sata. Rekao mi je da ima gostovanje na televiziji i da nakon toga ide za Zagreb. Preko telefona su javili njegovoj obitelji da je poginuo. Nismo mogli vjerovati i dalje ne vjerujemo… Roditelji su mu fizički istrošeni, nisu dobro. Sav narod, cijeli Balkan je tugovao”, ispričao je za Blic prošle godine Tošin prvi susjed, a onda nazvao njegove roditelje da im kaže kako je novinarska ekipa ispred njihove obiteljske kuće, ali oni nisu bili raspoloženi za razgovor.

Toše je rođen 25. siječnja 1981. godine u Prilepu u Makedoniji. Ljubav prema glazbi naslijedio je od roditelja, a cijelog života aktivno se obrazovao. Do diplome na skopskoj Muzičkoj akademiji dijelila su ga dva ispita, no prekinula ga je prerana smrt. Neko vrijeme bio je čak učenik uglednog Williama Rileyja u New Yorku. Karijeru je započeo s petnaest godina na festivalu ”Makfest”, a 1999. godine objavio je svoj prvi album. Na hrvatsko tržište probio se 2004. godine, zahvaljujući duetu s Tonyjem Cetinskim i pjesmi ”Lagala nas mala”.

Veliki čovjek i humanist tek je mali dio svega onoga što je Toše bio za života. Mladića koji je osvajao prekrasnim osmijehom prije svega krasila je skromnost, a uvijek je isticao da je ljubav ono što treba pokretati ljude. U cijeloj regiji nema kolege glazbenika koji za pjevača nije imao uvijek samo riječi hvale.









“Ne želim da mi skidate kapu, samo želim da se ponosite mnome”, govorio je Toše, koji i danas živi u svima onima koji su poznavali ovog velikog glazbenika, ali i u onima koji nisu imali tu prigodu. Za brojne obožavatelje Toše Proeskog, vrijeme je stalo 2007. godine, ali balkanski princ i dalje živi kroz svoje pjesme i djela.