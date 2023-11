Top lista najbogatijih holivudskih zvijezda: Većina je štrajkala, a 13 najbogatijih i dalje snima

Autor: 7dnevno/Jasmin Krpan

Bauk umjetne inteligencije uzdrmao je i Hollywood. I to ozbiljno. Početak ljeta zaustavio je produkciju nekoliko najavljenih megafilmova poput nastavka filma “Gladijator”. Prvi su u štrajk stupili pisci scenarija, a ubrzo su im se pridružili i glumci. U svakom filmu, dovoljno je pogledati odjavnu špicu, pojavljuje se mnoštvo glumaca. Njihova imena malo tko pamti, no bez njih ne bi bilo filmova.

‘Njihov štrajk zaustavio je filmsku industriju’

Konobari, obični policajci, sredovječni muškarci u uredima, prolaznici, zaigrane djevojke u klubu i stotine drugih uloga čine film uvjerljivim u očima gledatelja. Njihov štrajk zaustavio je filmsku industriju. Udruženje filmskih glumaca i Američka federacija televizijskih i radijskih umjetnika štrajkaju. Umjetna inteligencija ozbiljno je zaprijetila egzistenciji tih “no name” glumaca.





Računalna tehnologija već je toliko duboko ušla u filmsku industriju, da je više i ne primjećujemo koliko sve izgleda stvarno. Male uloge, a bez njih nema filma, jeftinije je povjeriti računalima i umjetnoj inteligenciji nego pravim ljudima. Jedan od zahtjeva koje glumci štrajkaši traže jest zabrana korištenja njihova fizičkog izgleda kao “sirovine” koju bi koristila umjetna inteligencija.

Listu velikih i moćnih glumačkih imena

Međutim, filmski studiji su uporni jer su svjesni da publika ne gleda filmove zbog sporednih likova. Likovi koje će kreirati računala, kao što su već kreirala brojne likove vojnika u filmovima poput “Gospodara prstenova”, jeftini su i ne treba im ni catering ni zdravstveno osiguranje. Velika je šansa da će štrajkaši na duge staze izgubiti bitku sa studijima koji ih žele zamijeniti jeftinim računalnim verzijama.

Filmska industrija pridonosila je, prije pandemije, s oko 500 milijardi dolara američkoj ekonomiji. No u jednu glumačku kategoriju moćni filmski studiji ne usude se dirnuti. A to su filmske zvijezde. Njihova je pozicija, barem će tako biti još neko vrijeme, nedodirljiva. Donosimo listu velikih i moćnih glumačkih imena koja privlače gledatelje i pune blagajne američke filmske industrije.

Angelina Jolie – 160 milijuna dolara

Jedna od najljepših holivudskih dama prema procjenama popularnih magazina. Poznata po filmovima kao što su “Salt” i serijal “Tomb Raider” koji nisu velika umjetnost, ali su privukli publiku željnu opuštene zabave. Iako je iz holivudske obitelji, put u produkcijsku A kategoriju nije bio lak, a s ocem Jonom Voightom nije komunicirala.

Uostalom, puno je holivudske djece koja nikad ne uspiju kao glumci ili redatelji. Angelina Jolie okušala se i kao redateljica, no filmovi joj nisu doživjeli značajan uspjeh. Zapravo, bliži su promašajima, ponajprije zbog neuvjerljivih filmskih priča. Nije pomogla ni gluma Rade Šerbedžije u filmu “U zemlji krvi i meda”, s kojim se pojavila na premijeri u Zagrebu na oduševljenje lokalnog jet-seta. Osim glume, pisanja i produciranja, Angelina Jolie je aktivna u raznim humanitarnim akcijama.

Al Pacino – 165 milijuna dolara

Al Pacino jedan je od najuspješnijih glumaca. Radio je s nekima od najpoznatijih redatelja i sudjelovao u nekim legendarnim filmovima. No ključni događaj u njegovoj karijeri bila je uloga u filmskoj trilogiji o mafiji pod naslovom “Kum”. Kad je snimljen, film je bio u kategoriji filmova koji se moraju snimiti što jeftinije jer solidnu zaradu od njega nitko nije očekivao.

U prvom filmu tako nema ni jedne filmske zvijezde iz tog vremena. No procjene su se pokazale promašenima i “Kum” je jedan od najprofitabilnijih, najnagrađivanijih i najutjecajnijih filmova s kraja dvadesetog stoljeća. Al Pacino je nakon toga postao jedan od najtraženijih glumaca. Pažljivo je birao uloge i redatelje s kojima je radio, poput Tarantina u filmu “Bilo jednom u Hollywoodu” i Scorsesea u filmu “Irac”.

John Travolta – 170 milijuna dolara

John Travolta napravio je ozbiljnu frku kada se pojavio u filmu “Groznica subotnje večeri” 1977., a zatim ponovno kada je preuzeo ulogu Dannyja Zukoa u filmu “Briljantin” sljedeće godine. A onda je potpuno nestao sa scene zbog katastrofalnog odabira filmova vođenog komercijalnim aspektom.

Međutim, njegov veliki povratak dogodio se nekoliko godina poslije s filmom Quentina Tarantina “Pakleni šund”. Travolta se nakon toga vratio na A listu glumaca kad je riječ o zaradama studija pa je mogao ostvariti svoju davnu želju i kupiti – ne jedan, nego nekoliko aviona. U njegovoj je “garaži” avion Boeing 727. Izgradio je i zračnu luku u svom “dvorištu”.

Julia Roberts – 190 milijuna dolara

Njezin san iz djetinjstva bio je postati veterinarka, ali, na radost milijuna njezinih obožavatelja diljem svijeta, Julia Roberts na kraju je odabrala drugačiji put. Da je odabrala veterinarsku karijeru, popularni časopisi i paparazzi ostali bi bez zahvalne ličnosti. Jedna je od najbolje plaćenih glumica svoje generacije i jedna od najljepših žena na svijetu prema časopisu People.

No o ukusima se ne raspravlja. Pretpostavlja se da zarađuje oko 25 milijuna dolara po filmu. Tijekom godina velik dio svoje zarade davala je raznim dobrotvornim organizacijama. Najpoznatija po filmovima kao što su “Zgodna žena” i “Erin Brockovich”, ova žena s osmijehom od milijun dolara i dalje je prilično zaposlena u Hollywoodu.

Sandra Bullock – 200 milijuna dolara

I Sandra Bullock žrtvovala je svoju fakultetsku diplomu u korist glumačke karijere, ali sudeći po njezinu bogatstvu od 200 milijuna dolara, pretpostavljamo da nije požalila što se odlučila za taj poziv.

S glumom je počela rano, ali je tek 1993. osvojila Hollywood ulogom u “Razbijaču” uz Sylvestera Stallonea. Pa u slučaju da je netko sumnjao u njezino glumačko umijeće, ponovila je uspjeh već sljedeće godine, odigravši glavnu žensku ulogu u “Brzini” s Keanuom Reevesom. Njezini filmovi možda nisu vrhunska umjetnička ostvarenja, ali su više nego uspješni na kinoblagajnama.

Harrison Ford – 230 milijuna dolara

Harrison Ford dugo je imao status prosječnog glumca koji se godinama borio za relevantnost, dok konačno nije dobio ulogu, zahvaljujući Georgeu Lucasu s kojim je ranije radio, u prvom filmu “Ratova zvijezda” i zauvijek zacementirao svoje mjesto u Hollywoodu. Danas ga se naširoko smatra jednom od najvećih holivudskih legendi, a njegova neto vrijednost koja to dokazuje iznosi 230 milijuna dolara.

Kako to obično u životu biva, uloga u filmu “Blade Runner” koja mu je donijela brojne pohvale filmskih kritičara nije bila presudna za njegovu daljnju karijeru. Kad se 80-ih pojavio, film je bio komercijalni promašaj, da bi kasnije stekao kultni status. Serijal “Indiana Jones” donio mu je globalnu prepoznatljivost i veliko bogatstvo. Harrison Ford tip je glumca koji, što je stariji, pokazuje sve više glumačkog umijeća.

Leonardo DiCaprio – 245 milijuna dolara

Leonardo DiCaprio prilično je dugo čekao da dobije svog prvog Oscara, ali je prvi milijun zaradio mnogo godina prije tog Oscara. DiCaprio je glumio u nizu filmskih hitova poput “Titanica”, “Avijatičara” i “Vuka s Wall Streeta”, no Oscari su ga zaobilazili. Za svakog glumca ili redatelja Oscar je vrhunac karijere pa ako dotad karijera i nije bila financijski najuspješnija, nakon Oscara i financije se obično poboljšaju.

Nakon cijelog niza komercijalnih filmova, Di Caprio je napokon došao i do željenog Oscara. Kipić je došao s ulogom u filmu “Povratnik”. Film je donio pet puta više novca od uloženog, što je odličan rezultat, ali daleko od zarade koje su donijeli DiCaprijevi najkomercijalniji filmovi.

Will Smith – 260 milijuna dolara

Stvari nisu bile tako sjajne za Willa Smitha u 80-ima, kada je bio samo običan afroamerički dječak koji je pokušavao ostvariti karijeru u Hollywoodu. Ipak, uspio je postati superzvijezda vrlo rano, dobivši glavnu ulogu u hit-sitcomu “Princ iz Bel-Aira”.

Od tada su mu se uloge nizale, a među njima je bilo više i manje uspješnih kad je riječ o kinoblagajnama. No “Ljudi u crnom” svrstali su ga u ligu glumaca koji studijima donose zaradu.

Robert Downey Jr. – 260 milijuna dolara

Jedan je od holivudske djece čije je živote obilježilo obilje, ali u sunovrat do zatvorskih ćelija. Njegovi nekadašnji problemi s drogom, koji su ne tako davno ozbiljno prijetili da mu naruše život, zauvijek su riješeni, sudeći po uspješnoj karijeri nakon izlaska iz zatvora. Njegovi roditelji, glumac i redatelj Robert Downey Sr. i glumica Elsie Ford, omogućili su sinu sve što je mogao poželjeti. Mlađe generacije znaju ga po ulozi Tonyja Starka u franšizi “Iron Man”.

Jack Nicholson – 400 milijuna dolara

On je jedan od najistaknutijih glumaca koji su ikada krasili Hollywood i jedan od najpoznatijih, ako je suditi po popularnim časopisima, ženskara među svojim kolegama. Nicholson je postao dio povijesti Hollywooda jer je dobio najviše nominacija za nagrade i odigrao neke od najpoznatijih uloga u filmu.

Poznat po filmovima kao što su “Let iznad kukavičjeg gnijezda”, “Isijavanje” i “Batman”, Nicholson je uspio zadržati svoj status već više od 60 godina. Prvi film koji je ušao u povijest moderne filmske umjetnosti obilježen je njegovom glumom. Riječ je o filmu “Goli u sedlu” ili u originalu “Easy rider”, inače jednom od najjeftinijih značajnih filmova u povijesti. Njegov cinični osmijeh nakon toga obilježio je cijelo jedno razdoblje Hollywooda.

Sylvester Stallone – 400 milijuna dolara

Sylvester Stallone nikad nije bio poznat kao veliki glumac, no riječ je o veoma inteligentnom čovjeku. Njegovo bogatstvo nije slučajnost. Filmske uloge koje su ga učinile jednim od najbogatijih glumaca u Hollywoodu uključuju blockbustere poput “Rockyja” i “Ramba”. Stalloneovi filmovi dosad su zaradili više od 4 milijarde dolara globalnih prihoda. Kad bi u dodjeli nagrada Oscar postojala kategorija za najbolje zarade, Stallone bi sigurno bio dobitnik.

George Clooney – 500 milijuna dolara

Popularni doktor iz televizijske serije “Hitna služba” i TV emisija s kraja 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća pripada kategoriji veterana. Odlaskom iz “Hitne službe” otvorio je prostor u koji je uskočio hrvatski glumac Goran Višnjić. Ta je serija bila odskočna daska za cijeli niz američkih glumica i glumaca. No George Clooney odskače.

Ne samo po tome što je riskirao i izašao iz serije kad je ona bila na vrhuncu, a nuđeni su mu milijuni da nastavi, nego i po tome što odlično bira filmove u kojima glumi. Osim glume, pokazao se i kao odličan scenarist i redatelj. Ako ga posluži zdravlje, vjerojatno će naslijediti Clinta Eastwooda u ulozi glumca i redatelja.

Tom Cruise – 570 milijuna dolara

Popis ne bi bio potpun bez jednoga od najpoznatijih holivudskih glumca A liste, Toma Cruisea, inače velikog prijatelja Rade Šerbedžije. Sve je počelo 80-ih godina prošlog stoljeća, kada je Cruise dobio ulogu u jednom globalno uspješnom filmu – “Top Gunu”.

Očito su mu se svidjele akcijske uloge iako po nekim mjerilima nije baš bio tip za njih u to vrijeme. No, da je ozbiljan glumac, pokazao je u filmu “Kišni čovjek”. U filmu je glumio i Dustin Hoffman koji je za ulogu Cruiseova autističnog brata dobio Oscara. No Cruise se nakon toga okrenuo akcijskim filmovima, što se pokazalo kao dobar potez kad je riječ o zaradi. Njegov serijal “Nemoguća misija” produkcijski je ravan filmovima o Jamesu Bondu.