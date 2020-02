Top 10 filmova svih vremena: Pročitajte koji film godinama uvjerljivo drži prvo mjesto

Imdb.com je filmove rangirao prema uspjehu, odnosno prema broju nagrada i nominacija kao i popularnosti i kinematografskoj veličini iz perspektive režije i pisanja.

Ovo je top 10 najboljih filmova svih vremena:

10. Lawrence of Arabia/ Lawrence od Arabije

Pustolovno povijesni epski film iz 1962. godine u kojem se radi o T. E. Lawrenceu, engleskom časniku koji je tijekom Prvog svjetskog rata uspješno ujedinio i vodio, često zaraćena, arapska plemena u borbi protiv Turaka.

Film je režirao David Lean, a najpoznatiji glumci bili su Peter O’Toole, Alec Guinness, Anthony Quinn, Jack Hawkings.

Lawrence od Arabije je osvojio 7 Oskara, 4 nagrade Britanske akademije filmske i televizijske umjetnosti (BAFTA) kao i 4 Zlatna Globusa.

