TONYJEV MLAĐI BRAT OPET PJEVA! Matteo Cetinski ima novi spot, fanovi mu pišu: ‘Da si pametan, pjevao bi za ozbiljno’

Autor: Š. P.

Ljubitelji hrvatske dance glazbe devedesetih sigurno će se sjetiti tadašnjeg hita “Arrivederci Signorina” kojeg je pjevao Matteo Cetinski, Tonyjev mlađi brat. U to vrijeme, osim spomenute pjesme, imao je i duet sa Severinom, a kasnije i pjesmu “Baby”, no nemilosrdna estrada u jednom ga je trenutku prestala zanimati te se odselio u inozemstvo i posvetio drugim poslovnim izazovima, poput dizajna interijera.

Njegova nova pjesma zove se “Slobodan od tebe”, a spot, nastao u suradnji s Turističkom zajednicom grada Rovinja snimljen je na luksuznom katamaranu Lagoon46 u rovinjskom arhipelagu.

“Ideja je bila da se napravi video kojeg ćemo svi gledati kako bismo se bolje osjećali nakon toliko mjeseci izolacije i kako bismo tijekom ljeta lakše prebrodili gradske vrućine dok ne dođe vrijeme da i sami odemo na more”, rekao je Matteo.

“Matteo, Matteo.. Da si pametan, pjevao bi za ozbiljno, a ne samo jedan singl godišnje. Jako kvalitetan vokal”, piše mu jedan obožavatelj.

Godine 2018. izdao je “Stopimo boje”, prvu pjesmu nakon višegodišnje pauze, a spot je snimao na istoj lokaciji na kojoj je Madonna snimala legendarni “Frozen”.

“Ja kažem da se ne vraćam na estradu, nego se vraćam u glazbu. To je za mene različito. Ja sam cijeli život na ovaj ili onaj način u tom poslu. Ja znam što je estrada, to je posao, a ja se neću baviti tim poslom”, izjavio je tada za In Magazin.