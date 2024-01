Tony Cetinski komentirao Aleksandru Prijović: ‘To je taj melos koji ljudi vole’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Pjevač Tony Cetinski za doček Nove nastupao je u Budvi. Glavni gradski trg bio je prepun, a mnogi pišu da je možda čak uspio nadmašiti Aleksandru Prijović, za koju organizatori kažu da je večer prije privukla 50 tisuća ljudi.

“Volim budvansku publiku, jako je slična mojoj publici u Istri i mom Rovinju. Svaki put se u Crnoj Gori sjetim svog kraja, dosta sličnosti ima u temperamentu, u smislu za šalu, ritam, pjevanje – stvarno ste muzikalni.

Uopće nemam osjećaj da sam došao negdje drugo već da sam kod kuće”, poručio je Cetinski putem svog Instagrama a uoči samog koncerta za srpske je medije prokomentirao i fenomen Aleksandre Prijović.

“Komentiramo nju već više od godinu dana”

“Komentiramo nju već više od godinu dana, po tome je isto fenomen. Super, neka iskoristi svoj trenutak, sada je njen trenutak. Podsjeća me jako na jednu stariju kolegicu iz Srbije”, rekao je Cetinski za Telegraf, ali nije htio otkriti na koju je pjevačicu mislio.

“Oni koji su postavili posao, dobro su postavili. Možemo mi bježati od samih sebe s nekim modernim ritmovima i produkcijama, ali ne možemo pobjeći do kraja. To je taj melos koji ljudi očito vole i to treba iskoristiti i svaka joj čast”, zaključio je pjevač.