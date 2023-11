Toni Šćulac konačno progovorio o prekidu: ‘Stankica i ja nismo prijatelji’

Mladi 32-godišnji znanstvenik Toni Šćulac, kojeg smo upoznali u showu ‘Gospodin Savršeni‘ prvi put je progovorio o prekidu sa Banjalučankom Stankicom Stojanović s kojom se povezao u showu.

Toni je u razgovoru za Večernji list otkrio kako priželjkuje zaljubiti se u Splićanku. “U teoriji bih volio pronaći neku Splićanku i da živimo zajedno. Ali, ipak, mislim da nema smisla ograničavat se zato što ljubav ne bira”, rekao je Toni te otkrio kako Stankica i on nisu ostali prijatelji.





“Ne vjerujem u muško-ženska prijateljstva”

“Ja osobno ne vjerujem u muško-ženska prijateljstva. Po svojem iskustvu i iskustvu mojih bliskih ljudi sam naučio da ako se muškarac i žena puno zbliže da na kraju to dovede do emocija, barem s jedne strane. Takav odnos na duge staze nije održiv. Mislim da takva prijateljstva dovedu do veze ili do toga da nije prijateljstvo. Ponavljam, između Stankice i mene nema zle krvi, ali naravno da ne mogu biti najbolji prijatelj s nekim s kim sam bio u vezi”, objasnio je Toni.

Preživjeti ljubavni brodolom

Kako je proživio neočekivano ljubavni brodolom, Toni je podijelio i nekoliko savjeta kako se nositi s prekidom ljubavne veze.

“Život ide dalje, nije kraj svijeta i uvijek se dobro nakon prekida fokusirati na sebe. Nakon što ste analizirali što se pogrešno napravili u takvom ljubavnom odnosu, važno je krenuti dalje i napravit sebe najboljom verzijom”, rekao je Toni i otkrio kako se on nosio s prekidom.

“Meni je nakon prekida glavni fokus bio posao i to sam stvarno pojačao te sam imao više vremena za preusmjeriti energiju u tom pravcu. Posao je moja velika ljubav”, iskreno je priznao Toni Ščulac.