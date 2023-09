Toni Kukoč nigdje bez supruge, već 37 godina: Evo zbog čega su ih pratili fotografi u Sarajevu

Autor: I.D.

U okviru Internacionalnog sportskog simpozija Simposar u Sarajevu, prikazan je film “Čarobna sedmica” o Toniju Kukoču, autora Sabahudina Bahe Topalbečirevića.

Toni Kukoč, naš legendarni košarkaš, se pojavio na premijeri filma zajedno sa svojom suprugom Renatom, koja mu je od početka košarkaške karijere bila ključna podrška, iako je javnost rijetko ima priliku vidjeti.

Njegova najveća podrška

Ovaj par se upoznao još u srednjoj školi, a vjenčali su se 1992. godine i godinu dana kasnije preselili u Sjedinjene Američke Države, kada je Toni postao igrač Chicago Bullsa. Tijekom njihovog braka dobili su dvoje djece: sina Marina, koji je rođen 1992. godine, i 1998. godine kćerku Stelu.





Važno je napomenuti da je Toni Kukoč 2021. godine primljen u Košarkašku kuću slavnih u Springfieldu, i tijekom tog događaja je održao dirljiv govor posvećen svojoj obitelji, koji je naročito dirnuo njegovu suprugu Renatu.

“Najveća hvala ide mojim roditeljima, ocu Anti, majki Radojki i sestri Sandri, za velike žrtve i stalnu ljubav i podršku. Mojoj djeci, sinu Marinu i kćeri Steli, volim vas i ponosan sam na vas. Mojoj supruzi, srednjoškolskoj ljubavi, znamo se jako dugo, bila si sa mnom od početka, u svim usponima i padovima, sve smo prošli zajedno. Volim te”, izjavio je Kukoč, a Renata mu iz publike poslala poljubac.

Hvalio se svojom Renatom još 1990.

Naime, s početka njihove ljubavne veze postoji i intervju za časopis Ćao iz 1990. godine, dok je Toni još igrao u Jugoplastici, a tada su on i Renata već bili više od dvije godine u vezi.

Na pitanje novinara je li i u mlađim danima izazivao takvu pozornost kod djevojaka, duhovito je rekao: “Kao klinac?! Pa, da budem iskren, to me tada baš i nije pretjerano zanimalo. Točnije, zanimale su me djevojke – i tada i sada – ali mora se priznati da je sve bilo mnogo, mnogo drukčije… Doduše, sad sam malčice pod bravom, tj. imam djevojku, a kad se to kaže, onda i sami znate koliko je sati.”

Tada je otkrio i kako ljubav utječe na njegov sportski život: “Nekoliko puta se dogodilo da sam se, neposredno pred utakmicu, posvađao s Renatom i da sam baš tada igrao izuzetno dobro te sam joj u šali govorio: ‘Eto, vidiš, kako mi dobro ide čim se posvađam s tobom.’ Međutim to zaista nema nikakve veze.”

Podsjetimo, djeca Tonija i Renate su se itekako dobro snašli u Americi. Kći Stela je bivša odbojkašica, danas trenerica odbojke, a završila je Sveučilište Miami i trenutno je na magisteriju na Sveučilištu Roosevelt. Dok je njihov sin Marin Kukoč završio jedno od najprestižnijih američkih sveučilišta, (Ivy League) University of Pennsylvania.

Poput sestre, bavio se sportom, no odabrao je, očekivano, košarku te ju je igrao u srednjoj školi i na fakultetu, ali ju je nakon ozljede morao napustiti. Nakon završenog elitnog fakulteta u Philadelphiji Marin danas živi i radi u Chicagu.