Tončica Čeljuska priznala: ‘Poslala sam dijete u Ameriku s minusom na računu’

Popularna voditeljica Tončica Čeljuska gostovala je u talk showu ‘Ženska priča‘ gdje je progovorila o ženskoj mudrosti, intuiciji, odnosu prema muškarcima, prema samoj sebi, a otkrila je i neke nepoznate detalje, poput one da je financijski nepismena.

Govoreći o tome traži li pomoć, posebno kada su u pitanju muškarci, Tončica je otkrila kako je upravo ona ta koja će sama krenuti u rješavanje problema. “To je taj neki muški moment, a možda sam i sramežljiva. Ja ne znam. I to je u biti zastrašujuće za dečke oko mene”, komentirala je Tončica i otkrila kako joj je prijateljica dala jedan važan savjet kako naučiti izgovoriti: ‘Trebam tvoju pomoć‘.

“Možda se priča promijeni kad onemoćam”

“Dosta nezgodno i čak sam previše možda preuzimala inicijativu. Nisam sretna s tim, pokušavam to korigirati, ali još uvijek manje-više dosta toga obavljam sama”, rekla je Tončica te nabacila šalu: “Možda se priča promijeni kad onemoćam….u nekom staračkom domu”





Muškarcu neću davati lažne vrline kako bi podilazila njegovom egu

Upitana je li ju ikad nadmudrio muškarac, voditeljica je istaknula kako je ona zapravo presretna kad ju muškarci nadmudre. “To je meni prekrasno. Kad ima neku rečenicu više, kad mi da neki pogled više…,Muškarci koji su zaista mudriji od mene, kad nešto naučim, kad mi da neku drugu perspektivu, kad mi nešto izmiče, a istina je suprotna od onog što sam ja pretpostavila,…to su interesantne situacije”, rekla je Tončica i progovorila o tome je li spremna podilaziti muškom egu.

“Kad si zaljubljen, onda ga i vidiš ljepše nego što je pa ti to onda lako ide, ali ja sam osoba koja kad vidi neku stvar koja mi smeta, ja se ne mogu praviti da nisam vidjela. I kad jedanput vidim da mi nešto zasmeta, jednostavno ću ti to reći, dati ti do znanja da je to nešto što mi ne odgovara. Volim podržati ljude i ohrabriti ih za njihove ciljeve, put, ali neću mu davati nekakve lažne vrline koje nema”.

Poveznica unutarnje i vanjske ljepote

Voditeljica se kroz pitanja publike dotaknula poveznice unutarnje i vanjske ljepote te je priznala kako nema ništa protiv malo intenzivnijih tretmana ljepote, no kako smatra da je najbitnije da osoba ima svoj unutarnji mir i sklad.

“Svakako bi trebala biti važnija unutarnja ljepota. To je ono što ti jesi. Ovo je sve neka maska. Ja sam, naravno, žena koja se njeguje i važno mi je to. Apsolutno sam za sve dostupno što može pomoći da se bolje osjećamo i nisam protivnik tretmana koji su možda malo i intenzivniji. Međutim sve to skupa nema smisla bez mira, unutarnjeg sklada, bez razumijevanja same sebe i prihvaćanja sebe kakva jesi, sa svim manama i vrlinama – Takva kakva sam se rodila, to je moja narav, to je moja osobnost. Sad u ovim godinama radim na sebi, usavršavam sebe jer u nekim godinama čovjek tako krene više prema sebi.









Nije nužno, ako smo autentični

Dogode se neke nemile stvari, neke životne situacije koje nisu ugodne i onda jednostavno da bi ti to shvatio, preživio i izvukao se, počneš se baviti malo svojom osobnošću, drugim ljudima, odnosima i onda je taj nekakav rad na sebi i razumijevanje sebe, prije svega, da bi mogao druge razumjeti. Vanjska ljepota – ona je potrebna ili ne. Postoje ljudi koji su koncentrirani na to, a nekome je to nešto sporedno. Moj televizijski posao predisponira da se trebam urediti, našminkati, njegovati, iako ni to nije nužno ako smo autentični s tim drugim”, rekla je Tončica i istaknula:

“Svakako je najvažnije dobro se osjećati u svojoj koži, u svom tijelu. Što je život ako si stalno pod nekim režimom, odricanju? Možeš se nekad i prejest. Mislim prekratko smo tu da bi baš sve sebi uskraćivali. Malo u ovim godinama treba pripaziti, ali naravno da je taj dobar osjećaj pitanje balansa”, pojasnila je Tončica.

Upitana u čemu baš i ne briljira, Tončica je priznala da joj financijska pismenost nije jača strano. “Ali dobro, s godinama učim i stavljam se u svoje okvire”.









Feminizam i emancipacija žena

Voditeljica se dotaknula i feminizma te emancipacije žena, no osim pozitivne strane, detektirala je i negativnu stranu.

“Svakako su nenadoknadive dobrobiti feminizma i emancipacije žena. Živimo u društvu gdje je balkanski patrijarhat dominantan. S druge strane, mi smo na tom putu uzeli možda na svoja pleća. Muškarci su možda to malo krivo shvatili pa moramo potegnuti nekad za njih. Tu se malo izgubila prirodna predispozicija žene i muškarca. Sve se to skupa izmiješalo i neke situacije, koje su biološki predisponirane, su se pogubile, i onda smo tu nekako izgubile. Jer bez obzira što imamo ista prava, mi smo prirodno drugačije građene, imamo slabije mišiće, fragilnije smo, osjetljivije, iako smo u masu stvari dominantne, ali mi smo sad postale predominante, prejake, tako da nas je taj naš feminizam i dominacija koštala na neki način”, smatra voditeljica.

Najodvažnija i najluđa odluka

Tončica je na Ženskoj priči kroz smijeh otkrila najodvažniju i ujedno najluđu odluku u životu – “Da sam financijski nepismena pa sam poslala dijete u Ameriku s minusom na računu”.

Usprkos svoj toj ženskoj mudrosti i brojnim vrlinama, voditeljica za sebe kaže da ne briljira ni u čemu, ali je otkrila na koji način je iskoristila tu žensku mudrost u svom poslu na primjeru popularne emisije ”U svom filmu”.

Ženska mudrost u poslu

“Mislim da sam tu žensku specifičnu mudrost i ženski afinitet u poimanju života, svijeta i ljudi, iskoristila u ovom formatu koji sam radila zadnjih šest godina jer sam išla na intervju koji se više bavio vrijednostima, životnim pitanjima. Jednostavno, muški kolege se manje na taj način uključuju u razgovore. Imamo sjajnih novinara, intervjuista, ali njihov način je drugačiji od ženskog načina i mislim da sam baš te neke vrline žene, koje svaka žena ima uz sebi, tu neku intuiciju, smisao za neku nijansu, digresiju ,ali je bitna i govori puno o čovjeku, mislim da sam baš taj ženski pristup ispitivanju i vrstu radoznalosti, koja je mislim drugačija od muške, iskoristila i time se rukovodila.”

Voditeljica je već dugo prisutna na društvenim mrežama gdje pratiteljima pokazuje i dio svog privatnog života. Osim komplimenata, ni ona nije prošla bez kritika ili ružnih komentara anonimnih korisnika društvenih mreža, no kaže, tuđim anonimnim mišljenjima se ne zamara, iako nije uvijek bilo tako.

Tončica je tu istaknula neke trenutke kada javne osobe prolaze kroz neke manje lijepe stvari, koje onda dođu u medije.

“Čitaš komentar, na ovo, na ono i to bude dosta mučno, ali nekako s vremenom shvatiš da se ne možeš svidjeti svima, onda nekako tu nađeš neki mir i balans. Nekome po ‘defaultu’ ideš na živce, nekome si pretenciozna, prenašminkana, sto i jedan razlog zašto nekome ideš na živce. To je uvijek stvar onoga kome ideš na živce, a ti samo naprosto radiš svoj posao kako smatraš da treba. Ja se zadnjih desetak godina ne zamaram time, ali u početku me to pogađalo”, iskreno je rekla Tončica.