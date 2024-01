Tončica Čeljuska šokirala pratitelje u izdanju koje je daleko od elegantnog: ‘Nismo navikli’

Poznata HRT-ova voditeljica Tončica Čeljuska na svom se Instagram profilu požalila na nemilosrdno težak i užurban dan. Naime, Tončica je podijelila snimku na kojoj pokazuje kosu skupljenu kopčom pa nasmijala pratitelje duhovitim priznanjem: “Ono kad ne stigneš oprati kosu, pa se tješiš da je to baš stajliš”, napisala je te izazvala lavinu reakcija svojih pratitelja.

“Nismo te ovakvu navikli vidjeti, ali lijepa si kako god okreneš”, “Elegantna frizura, super si se snašla”, neki su od pozitivnih komentara. Ipak, bilo je i onih koji se nisu slagali: “Oprostite na iskrenosti, ali ovakva vam frizura nikako ne stoji”.

Podsjetimo, voditeljica je nedavno otkrila u čemu je tajna njenog vitkog izgleda: "Smršavila sam nakon što sam shvatila da imam problem s ugljikohidratima i da mi postaju balast. Otišla sam endokrinologu, provjerili smo hormone i otkrili određene oscilacije. Bilo mi je jasno da doslovno moram paziti na svaki zalogaj i brojiti kalorije jer inače neće biti dobro. Počela sam jesti više proteina, puno manje ugljikohidrata. Sretna sam što više nemam onaj osjećaj gladi, imam više energije, a obroci su mi manji. Usto, tri puta tjedno treniram i kad se sve zbroji, u razdoblju od dvije godine lakša sam 14 kilograma. Zahvaljujući funkcionalnom treningu vlastitom težinom, koji ima i puno kardio vježbi, očuvala sam mišićnu masu", dodala je voditeljica.





Uloga bake joj najbolje stoji

Podsjetimo, prije nekoliko mjeseci Tončica je posve iskreno otkrila zašto joj je uloga bake najljepša te kakav odnos ima s kćerima Tihanom i Anuškom.

“Ne znam je li baš najopuštenije, ali svakako bih rekla da sam više nego ikad svjesna sebe i života. Bila sam i supruga, pa sam majka i baka, sve su to uloge u kojima sam se davala i u kojima su i drugi važni. Djeca su sada odrasla, manji je pritisak. Uvijek sam bila sklona kontemplaciji, radu na sebi. Čak sam prošla i neke edukacije. Jako mi je važna jasnoća i dok ne shvatim o čemu je riječ, kopam da dođem do odgovora. Kad vidim da je preko puta mene čovjek koji nije zao nego je možda malo nesretniji od mene, ili ima manje samosvijesti pa nesigurnost kompenzira zloćom ili zavišću, nastojim biti meka, razumjeti ga i blagoslivljati u svojoj glavi. Tko zna što je proživio? Kakvu ima priču, traumu? S druge strane, to radim i za sebe. Imala sam vrlo izazovnih životnih trenutaka, od najranijeg djetinjstva do sada. Tu su ponekad i loše karte pa trebaš živjeti s njima najbolje što možeš”, rekla je ponosna baka unučice Amelie i unuka Anthonyja.









“Baka je divna uloga, jedna od najljepših koje sam doživjela. Iscjeljujuće je provesti dan s djetetom od tri, četiri godine. Tek kad vidiš dječju dušu, shvatiš koliko smo mi ljudi izvitopereni, koliko smo se kroz život pokvarili. Kad sam rekla da nisam baba, to je zato što se ženu uvijek svodi na jednu ulogu. I dalje sam i žena koja radi, uči nove stvari, putuje. Mnogo je uloga koje čovjek ima da bi se sveo samo na jednu”, rekla je.