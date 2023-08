Tončica Čeljuska ponosno pokazala rijetko viđene kćeri, sličnost je nevjerojatna: ‘Sve bi seke ljubile mornare’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Jedna od najpoznatijih HRT-ovih urednica i voditeljica, Tončica Čeljuska (53), svoj privatni život voli čuvati dalje od očiju javnosti. Ovoga puta je ipak napravila iznimku te podijelila obiteljske fotografije kakve rijetko imamo prilike vidjeti.

Svoje pratitelje je putem Instagrama oduševila objavivši fotografiju svoje dvije rijetko viđene kćeri, Tihane i Anuške. Uz fotografiju podijeljenu na priči svira i legendarna pjesma grupe Magazin, ‘Sve bi seke ljubile mornare’.

Dvije ljepotice, čiju sličnost sa majkom je nemoguće ne primijetiti, pozirale su uz more u pravom ljetnom izdanju. Obje su nosile sunčane naočale kojima su odlično upotpunile ‘outfite’.





Podsjetimo, Tihana i Anuška kćeri su iz voditeljičinog braka sa Zlatkom Čeljuskom, koji je 2009. bio glavnom metom medija. Tada je, naime, radi prodaje tuđeg zemljišta bio osuđen na dvije i pol godine zatvora.

U listopadu te iste godine Zlatko je pobjegao iz Hrvatske u pokušaju da izbjegne zatvorsku kaznu. Samo mjesec dana nakon skandala Tončica je otkrila da se razvodi od supruga, za kojim je bila ispisana i međunarodna tjeralica.

“U brakorazvodnoj sam parnici i namjeravam je provesti do kraja čim bude prilike, ali za to je potrebno da on bude dostupan sudu. To je za mene završena priča,” izjavila je Čeljuska u tadašnjem intervjuu za Tportal.