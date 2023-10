Tonči Huljić Severini i Niki nakon napuštanja studija: ‘Bitno da ste našle moralni alibi’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Trener i maser Kristian Josip Periš stigao je pred žiri popularnog showa ‘Superstar’. Magistar je kineziologije te je bio u atletskoj reprezentaciji, gdje je bacao kuglu i disk. Predstavio se pjesmom ‘Samo je ljubav tajna dvaju svjetova‘ Marka Perkovića Thompsona.

“Imaš tipičan klapski glas, ali velike probleme s intonacijom”, poručio je Tonči Kristijanu. “Rekao bih da nije bilo intonacije nego detonacije”, nadovezao se Filip u šali.





“Teško se možemo složiti”

“Ne bi mi nikad palo napamet, ali da, imaš super glas za klapu, ali to što je uvijek najvažnije je intonacije, kad to bježi, teško se možemo složiti da je to za dalje”, zaključila je Nika.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli SUPERSTAR (@superstarcroatia)

Potom ga je Nika pitala o modernoj verziji Biblije koju piše, a Severinu je zanimalo podržava li molitelje koji se okupljaju svake subote po trgovima diljem Hrvatske te je iznijela svoje mišljenje kako se isti zalažu za to da muškarac bude glava obitelji, a da “žena u principu nema nikakvo pravo glasa”.

Kristijan je odgovorio kako se s takvim stajalištem ne slaže, ali kako se slaže da bi muškarac trebao ”glava’, a žena ”vrat’ obitelji.









“A di je nama glava? Samo pitam di je nama glava?” razljućeno se Kristijanu obratila Nika, dok je Severina rekla da mu neće dati da prođe dalje u show.

Kristijan je izjavio kako je po Bibliji prvo nastao muškarac, a kako je onda Bog “skužio da je nešto zeznuo pa je napravio ženu” te da “muški mora biti glavni”.

“Malo si nas povrijedio” rekla je Nika, dok se muški dio žirija u šali složio s Kristijanom, što je Niku nagnalo da pruži ruku Severini te ju povede iz studija.









“Nemate više vratove, bok”

“See you never”, doviknula je Nika, a Severina je poručila: “Vrat vam je puk’o, doviđorno, nemate više vratove, bok”.

Filip je počeo pjevati Oliverovu pjesmu “Dva put san umra” te je s Tončijem zaključio kako će nastaviti sa showom dok se dame ne dogovore.

I dok je Tonči prasnuo u smijeh u jednom trenutku, dame su se odlučile vratiti, iako je Severina rekla da se njih dvije ”nikad ne vraćaju”, ali kako su to morale učiniti zbog svih drugih sudionika i gledatelja. “Bitno da ste našle moralni alibi”, dobacio im je Tonči.

“Lristijan je naučio važnu lekciju, angažirani rokeri uvijek imaju jednako angažirane kritičare”, poručili su iz showa.