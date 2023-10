Tonči Huljić komentirao Prijović i samo u jednoj rečenici objasnio situaciju na Balkanu

Autor: I.D.

Aleksandra Prijović, srpska pjevačica, možda nije poznata mnogima, ali treći put zaredom uspjela je rasprodati koncerte u zagrebačkoj Areni, i to u svega jednom danu, a u prodaji je i četvrti koncert.

Mnogi se pitaju tko je ova žena koja je uspjela prodati tri Arene i koji su njeni najpopularniji hitovi. S obzirom na činjenicu da je prodala većinu karata i za četvrti koncert, očigledno je da ima veliku i odanu publiku. Koncerti će se održati 1., 2., 3. i 4. prosinca, a postoji mogućnost da će biti dodatnih termina u budućnosti.



Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Aleksandra Prijovic (@aleksandraprijovic)

‘Očito sam u manjini’

“Iskreno, jučer su moj otac i brat spomenuli Aleksandru Prijović i da već treću Zagrebačku Arenu rasprodaje i tad sam u principu prvi put čuo za nju. Možda nisam najbolji primjer jer ja općenito ne pratim tu scenu. Sad sam išao poslušati. Otvorio sam neku baladu koja bi bila poprilično okej za pojmove Balkana i onda je krenulo turbo folk pjevanje i ugasio sam.

Nisam nikad razumio što ljude privlači kod takvog pjevanja, ali očito sam u manjini, jer mi 99% toga danas nije jasno, pogotovo kod nas”, rekao je Dino Jelusić za Slobodnu.

Aleksandru Prijović komentirao je i sadašnji pjevač Daleke Obale, Jakša Kriletić Jordes: “Muziku ne možeš zabraniti ma koliko se ta cajka meni osobno gadila. Očito su mladi našli način kako ujediniti ustaše, partizane, četnike i normalne ljude, pa su postali cajkaši. Sama Ceca je poručila hrvatskim cajkašima, da je znala ‘da će Hrvati pevati njezine pesme nikad ne bi propevala’. Toliko o tome, sve je tu rečeno.”









‘Voće iz tuđeg vrta je uvijek slađe’

Za Slobodnu svoj je komentar na ovaj fenomen dao i Tonči Huljić: “Rasprodaje i Dino Merlin… Mislim da će Aleksandra imati i petu… To se tako zalomi. Voće iz tuđeg vrta je uvijek slađe.”









“Šok koji je izazvala Aleksandra Prijović s tri rasprodane arene Zagreb, dodavši na listu i četvrti dan, malo je koga ostavio ravnodušnim. S druge pak strane, njezina popularnost u Hrvatskoj danas samo je dokaz koliko su radio stanice i općenito mediji izgubili kontakt s realnim stanjem na sceni.

Kao prvo, radio stanice emitiraju više-manje istu glazbu već punih 30 i više godina (čast izuzecima) i nimalo ne prate što se doista događa na sceni. Pritom su formatirane radio stanice postale bankomati bez duše koje već po uhodanom sistemu emitiraju najveće hitove za koje oni znaju i misle da ih svi vole”, između ostalog rekao je glazbeni kritičar Dubravko Jagatić.

‘Moram priznati da je i mene iznenadila’

Ono što je uspjelo Dini Merlinu i Prijović, to se nije dogodilo ni sa Severinom, ni Jelenom Rozgom, pa ni Gibonnijem.

“Moram priznati da je i mene iznenadila pojava da je pjevačica za koju nikad nisam čuo do prije tri dana, rasprodala tri Arene Zagreb, i stavila u prodaju i četvrti koncert. Nitko ne kaže da to neće biti neki dobar koncert. Ja nikad nisam to gledao, ali bih volio to pogledati samo da vidim o kakvoj se tu produkciji radi, zna li ona pjevati ili ne zna”, govori nam glazbeni kritičar Hrvoje Horvat za RTL.

Naime, Prijović je rođena u Somboru kao i NBA košarkaš Nikola Jokić, a poznata je postala 2016., dosad je izbacila 3 albuma. Od kojih je zadnji pomeo sve rekorde slušanosti i poveo Aleksandru na turneju od istoka do zapada. Dio te turneje su i zagrebački koncerti. Da se radi o velikoj zvijezdi, potvrdio je RTL novinar iz Beograda.

“Za mene je Aleksandra Prijović poslije svega što je zvjezdetina. Ljudi, za mene je ona zvezdetina. Dakle ozbiljna faca na estradi, a moram da dodam i da kažem da je ona jedna jako opasna zavodnica”, kaže nam Srđan Zelembaba.