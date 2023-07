Tomislava Bralića obuzele emocije u Međugorju: ‘Ostanite uvik tu, ne idite nikud’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

U petak je Tomislav Bralić s klapom Intrade publici u Međugorju priredio koncertnu večer za pamćenje! U rasprodanom HERCEG Etno Selu, publika svih generacija više od dva sata u glas je pjevala sve velike hitove Tomislava Bralića i klape Intrade, a vidno ganut Bralić nije štedio emocije i publici je u ovoj posebnoj večeri dao sve najbolje od sebe.

“Ostanite uvik tu, u svom Međugorju, ne idite nikud, tu vam je najlipše na svitu! A mi ćemo vam jednom godišnje doći ovdje pivati!” emotivno je okupljenoj publici u Međugorju poručio Tomislav Bralić, koji se u toku večeri više puta od srca zahvalio međugorskoj publici na svim silnim emocijama koje su bezrezervno pokazali tijekom večeri.

Bralić se prisjetio i davnih početaka kada je klapa Intrade osnovana u Zadru. “Mi trajemo od 1985. godine. Ako prebrojite godine, to je već 38. godina i možete nam zapljeskati na svim ovim godinama. Ali sada ćemo mi zapljeskati vama i zahvaliti se najdublje na svim ovim godinama vjernosti. Hvala Međugorje!” rekao je Bralić. A publika je pljeskom i glasnim pjevanjem itekako pokazala koliko voli klapu Intrade.





Od “Bilo je i vrime”, s kojom su otvorili koncert, do “Ugrij mi dušu”, “Sritan čovjek”, “Karta ljubavi”, “Ribar sam stari”, “Zašto uvik pivan”, “Ostajem tu”, “Nagrišpano more”, “Nisan te sriće”, “Još bi tija”, sve do aktualnog singla “Našu pismu pivaju”, publika je znala ama baš svaku pjesmu koja se zapjevala, a posebno je emotivno reagirala na pjesme “Samo more nosim ja u duši”, “Zora bila” i “Croatio, iz duše te ljubim”.

A kad su krenuli dalmatinski evergreeni “Da nije jubavi”, “Ćiribiribela Mare moja””, “Kad si bila mala Mare” i “Večeras je naša fešta”….sve su ruke u amfiteatru bile gore i rasplesana publika na nogama.

Ivan Glibo, producent koncerta i direktor agencije Inter Connect iz Mostara nije skrivao oduševljenje koncertom, a i s ponosom je potvrdio da koncert Tomislava Bralića i klape Intrade postaje nova međugorska tradicija.

“S Bralićem i klapom Intrade surađujem već dugi niz godina. Uz to što su vrhunski profesionalci, oni su istinski umjetnici koje hercegovačka publika naprosto voli, obožava svaku novu pjesmu, traži njihove koncerte. Ponosan sam da ćemo se od sad pa nadalje u Međugorju družiti svake godine”, zaključio je Glibo i najavio da u 12. mjesecu u Sarajevu organizira premijerni koncert Tomislava Bralića i klape Intrade u Domu mladih.

Na samom kraju koncerta Tomislav Bralić i klapa Intrade publiku su iznenadili i ganuli do suza radosnica. Čim su krenuli stihovi “Dođi da vidiš, dođi da se diviš…” publika je bila na nogama. Nakon što su zajedno otpjevali “Hercegovina u srcu”, Bralić je svoju posebnu zahvalu uputio Djevici Mariji, koja ih uvijek čuva, pa je otpjevao pjesmu “Marijo, o Marijo”. Koncert je završen uz pjesme “Kuća kraj ferala” i “Kapetane, tribali bi doma”. Publika je svoju omiljenu klapu, uz stajaće ovacije, nakon toga pozvala na bis i jedva pustila da ode s bine.