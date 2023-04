TOMISLAV ĆORIĆ U DRUŠTVU FATALNE MISICE: O njenom izgledu puno se pisalo, onda tvrdi: ‘Moja puna usta koja svi ističu su moja usta’

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

U jednom zagrebačkom restoranu preko vikenda je održan 2. humanitarni šahovski turnir poznatih “The Queen’s gambit na hrvatski način”. Prikupljena su sredstva za pomoć Udruzi “Projekt Sreća” koja djeluje već šest godina, a koja svakodnevno pomaže djeci i roditeljima sa zdravstvenim problemima.

Uz bivšu Miss Supranational Hrvatske Eni Šukunda Gavrilović, na turniru su sudjelovali i Bruno Petković, Mile Kekin, Hrvoje Šalković, Tomislav Jelinčić te mnoga druga poznata lica.

Eni je igrala protiv Tomislava Ćorića, od kojeg je izgubila.





Eni je inače rođena Sišćanka, a djetinjstvo je provela u Puli. Njezini roditelji, vrhunski šahisti, strast prema šahu prenijeli su na Eni kad su joj bile samo tri godine. Eni je jednom prlikom izjavila kako ne bi imala ništa protiv toga da zaigra šah s Garijem Kasparovom.

“Pa nikad se ne zna! Pobijedila sam na ovom izboru, dok ne probam, neću ništa reći”, rekla je Eni.

Eni je titulu misice osvojila 2017. godine, a otad se potpuno promijenila, no ne skriva da se podvrgnula raznim estetskim zahvatima.

“Napravila sam midfacelift, to je kao srednji facelift koji se preporučuje mladim ženama, ženama u srednjoj dobi za zatezanje crta lica. Napravila sam chick lift, cat eye i lip lift. Htjela sam samo vratiti crte lica koje sam imala u mladosti. Zbog pušenja, zbog teške šminke ranije, načina života… To sve nosi svoje, lice se opusti… Jedino je facelift u tom slučaju trajna pomoć”, otkrila je za In magazin. Za usne tvrdi da su joj prirodne.

“Prirodne! Prirodne! Ja sam samo podigla usnicu rezom, što je prirodno, tako da su moja puna usta koja svi ističu – moja usta”, istaknula je.

“Sada sam zadovoljna svojim izgledom. Riješila sam devijaciju koju sam imala, što je najbitnije, i doktor je rekao: ‘Eni, ne želim te vidjeti sljedećih deset godina!'” dodala je. Otkrila je i kako je u svakoj odluci podržava suprug.









Podsjetimo, Eni se prošle godine udala se za 13 godina starijeg Miroslava Gavrilovića, a par je na bio na medenom mjesecu u Dubaiju.