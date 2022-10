TOMAŠEVIĆEV ZAGREB PODSJEĆA NA GRAD IZ DOBA JUGOSLAVIJE! Legendarna Vera Fischer pokazala sve čari smeća metropole: ‘Gledam kup velikih vreća, dostojanstvenih kao katedrala’

Autor: Maja Hrgović/7dnevno

Opsesivno bavljenje problemom novog sustava odvoza smeća u metropoli pokazalo je nekoliko stvari o stanovnicima Kantograda – kako mu vole “tepati” oni skloni sarkazmu. Prvo, čini se da Zagrepčani imaju ozbiljan poremećaj pozornosti kad im je dovoljno par trikova s plavom vrećicom da kao hipnotizirani otklone pogled od velikih, opipljivih problema koji se neposredno tiču njihove slobode i čak egzistencije. Drugo, to što su blesave restrikcije i regrutiranje susjeda u komunalne špijune izazvali gnjev građana, pokazuje pak da nije zatomljen zdrav instinkt slobodnih ljudi protiv mehanizama totalitarističke kontrole prema kakvoj gradonačelnik Tomašević pokazuje sklonost.

Pionirski obračun

I dok se u dnevnopolitičkom diskursu smećem i otpadom postalo nemoguće baviti bez tenzija i emocionalne angažiranosti – došlo je čak do toga da su plave vrećice, kao nedavno i cjepivo protiv covida, postale pitanje na kojemu pucaju prijateljstva na društvenim mrežama – u umjetnosti se temom otpada može sasvim lijepo, razumno i mudro govoriti. U umjetnosti, otpad je prostor slobode, kreacije i igre. Istodobno funkcionira kao moćna metafora društva koje je žrtvovalo mnoge temeljne vrijednosti na oltaru konzumerizma.

Radovi junakinje pop-arta sedamdesetih, genijalne akademske kiparice Vere Fischer, ponovno su aktualni. “Izložbe bez šminke”, tako se zvao ciklus projekata kojima se ona pionirski obračunala s tlapnjama konzumerizma, koji je tada bio tek u povojima i u Jugoslaviji je tek skupljao snagu za divlje nasrtaje. U njezino doba Zagreb nije bio kantograd – nego je bio preplavljen vrećicama smeća, kao što je nanovo postao novim sustavom Tomaševićevih plavih vrećica. Te su vreće fascinirale umjetnicu. Hodala je noću Zagrebom, zastajala i zapažala kompozicije sastavljene od vrećica postavljenih kraj veža, u veži, pred vratima, pod drvetom drvoreda, kako gdje.





“Gledam kup velikih crnih vreća, dostojanstvenih kao katedrala – pred jednim poduzećem; dalje sitne šarene vrećice iz kojih viri sadržaj kuhinja. Pa stisnute, stidljive vrećice i kraj njih jednu bestidno prozirnu. Mislim tako na ljude koji su zbog zajedničke nužde te vreće složili, svaka grupa na svoj način, i kako izgled te hrpe vreća ovisi o stanovnicima jedne zgrade; grupni rad, grupno stvaralaštvo lišeno svake ambicije za sviđanjem i priznanjem, a s ciljem da to zajedničko djelo bude istu noć odvezeno na smetište”, nadahnuto je pisala u jednom tekstu.

“Uzbudila me iznimnost tog rada bez ambicija, a koji je i spontan i rječit i osoban. Moj posao bio je obavljen viđenjem. Sve drugo je nošenje i voženje”, zaključuje Vera Fischer.

Besciljno lutanje

Mjesta zatrpana smećem koja je “viđenjem odabrala” Vera Fischer fotografirao je Marijan Vitamvas, a ona ih je onda kolažno montirala u katalogu izložbe, otvorene u veljači 1978. u Malom lapidariju u Kamenitoj ulici. Rad se zvao “Asocijacije i varijacije na noćnu temu”. Što je umjetnicu gonilo da sedamdesetih noću sama besciljno hoda Zagrebom? U njezinu je nemiru zacijelo bilo odjeka iskustva logora što ih je kao mlada Židovka prošla u Drugome svjetskom ratu, u Kuparima i na Rabu. Rođena je 27. siječnja 1925. u Paromlinskoj 11.

“Datum je vrlo otmjen. Mozart i ja. Moj je otac radio u Paromlinu i ondje smo stanovali u nastambama paromlina: to su one kuće iz kojih sad istjeruju naseljene Rome, dakle, manje otmjeno. Tu nismo dugo ostali, ali mjesto rođenja ostalo mi je zauvijek”, zapisala je u bilješci u katalogu jedne svoje izložbe.

Iako je bila akademska kiparica i diplomirala 1951. u klasi Vanje Radauša, skulpturu je brzo napustila u korist pop-art instalacija, kolaža i fotografije. Bila je i tipkačica, zubarska asistentica, uređivala je zidne novine, uvećavala fotografije, vodila tiskaru, pisala za novine, radila kao blagajnica u knjižari, telefonistica, pomoćna referentica za gorivo i mazivo, statističarka, laborantica, studentica pa profesorica crtanja na Likovnoj akademiji, projektantica velesajamskih štandova, dizajnerica u tvornici porculana, profesorica likovnog odgoja u šest osnovnih škola… No kad je umrla u ljeto 2009., gotovo je sasvim zaboravljena, ono malo zapisa o njoj na internetu se izmiješalo s napisima o nekoj brazilskoj glumici koja se nekoliko puta slikala za Playboy, a nosi isto ime kao naša podcijenjena umjetnica.

Gomilanje predmeta

Ekološko-sociološki projekti Vere Fischer baš su jako zabavni. Osobito to vrijedi za njezinu “Izložbu odbačenih predmeta” po izboru radnika Čistoće koja se 1978. održala na otvorenom – na platou ispred Mamutice u Travnom, najmnogoljudnije zgrade u Hrvatskoj. Odabir te otuđujuće platforme nije slučajan: na mjestu koje je i onda, u potrošački nevinom socijalizmu, proizvodilo goleme količine smeća, Vera Fischer je izložila smeće, ponudila ga građanima kao umjetnost, a radnike Čistoće imenovala kao umjetničke selektore.









Umjetnica je zamolila dvadeset radnika Čistoće da iz smeća odaberu predmete koji im se po njihovu uvjerenju čine zanimljivima. Od toga je napravila izložbu, dizajnirajući plakat izložbe s imenima izbornika predmeta na crnoj plastičnoj vreći za smeće. Događaj je pobudio veliko zanimanje, kako tamošnjih stanovnika, tako i medija – priča povjesničarka umjetnosti Branka Hlevnjak, autorica monografije o Veri Fischer, s podnaslovom “Od pop-arta do misionAR(T)stva”.

U ZET-ovu biltenu izašao je kratak, ali oduševljen osvrt na izložbu, čiji je neimenovani autor primijetio da je “udruženi rad mecena te izložbe”. Izložba na platou Mamutice trajala je samo šest dana u proljeće 1978. (kad jezična praksa nije prepoznavala razliku između smeća i otpada!), a selektori su je oplemenili izlošcima poput kostura starinskih dječjih kolica, antiknim i modernim stolnim lampama, jednim lusterom napravljenim od običnih bijelih plastičnih čaša… Iz današnje perspektive, iz doba zagušenog konzumerističkom pošasti, kad smo većina taoci gomila stvari koje nam ne trebaju, ove se akcije doimaju tako snažnima, iznenađujuće aktualnima.

Pritajena ljutnja

Osim novozagrebačke izložbe i gornjogradskog projekta s vrećama smeća, u ciklus “Izložbe bez šminke” kojim je Vera Fischer zaigrano i ironijski razotkrivala temu društvene i intimne opsesije predmetima, spada još i instalacija “Smrt stare dame”.









“Neposredni povod za instalaciju ‘Smrt stare dame’ bila je činjenica da je Vera tada naslijedila stvari svoje tete, a da za mnoge nije znala što bi s njima. A nekad su tako mnogo značile staroj dami. Temeljnu kompoziciju ove ugođajne instalacije čini vješalica sa starom bundom, rasklimana stara fotelja, drveni konjić-ljuljačka, hrpe knjiga, sitni predmeti i uokvirena uljna slika, portret stare dame u bidermajerskom duhu, hrvatsko-slovenskog slikara Mihaela Stroya”, navodi Branka Hlevnjak.

Vera Fischer je kroz život nosila ljutnju prema prijateljicama Židovkama i njihovim roditeljima koji su, umjesto da se izvuku lažnim propusnicama, ostali u Zagrebu štititi svoju imovinu, nadajući se da će biti pošteđeni. To zamjeranje korespondira s njezinom opsesijom nagomilanim stvarima, otpadom – i smećem. Što sa stvarima umrlih dama? To je pitanje za Veru Fischer bilo osobno i važno.

“Takvi predmeti uzimaju dragocjeni prostor potreban živim ljudima. Živi su opet sakupljači, tako da njihovu djecu čeka isti problem, njihova će djeca opet biti sakupljači… Što istinski učiniti s predmetima umrlih dama?”, pita se umjetnica.

Upravo je ovo pitanje iznjedrilo publicistički pravac globalnog dosega, potpuno nov i ludo popularan rukavac publicistike, posvećen organizaciji domova, osobnog – ali i mentalnog prostora.

Predsmrtno čišćenje

Imućnim zapadnjacima odavno je prestao biti izazov osigurati zalihe i prehraniti obitelj – stvarni je problem postalo kompulzivno gomilanje predmeta koji zagušuju prostor i um. Detaljno razrađene sustave kontroliranja kaosa uzrokovanog prekomjernim kupovanjem nepotrebnih predmeta ponudila je tako japanska publicistkinja Marie Kondo, čija “KonMari” metoda pospremanja ima poklonike među milijunima ljudi diljem svijeta i smatra se kulturnim fenomenom. Kao odgovor na konzumerističku pošast nametnulo se i takozvano “švedsko predsmrtno čišćenje”, metoda koju je u istoimenoj knjizi predstavila autorica Margareta Magnusson, a bazira se na ideji radikalnog eliminiranja suvišnih predmeta kao pripremi za smrt. Cilj je da, ako nenadano umrete, olakšate svojoj obitelji i nasljednicima posao zbrinjavanja imovine koja je za vama ostala. Proces uključuje razvrstavanje otpada i svođenje količine predmeta na funkcionalni minimum. Ideja je bizarna i mračna budi i sjetu i jezu, ali je u svojoj surovosti neopisivo korisna.

Ove je moderne preokupacije Vera Fischer nagovijestila upravo svojim radom “Smrt stare dame” koji je prvi put javno predstavljen u Galeriji Izlog u zagrebačkom Oktogonu. Tada ju je vodio Zdravko Tišljar, u doba kad je Zagreb otvarao brojne izloge umjetnicima, a rad je uvršten i u postav Prvoga jugoslavenskog trijenala na temu Ekologija i umjetnost u Mariboru. U monografiji “Od pop-arta do misionarstva”, Branka Hlevnjak pronalazi još jednu zgodnu nadopunu ideje o teretu nagomilanih stvari u fotografiji “Natovarena dama” koju je Vera Fischer snimila 1978. godine u New Yorku. To je fotografija neke razgaljene beskućnice koja se, natovarena svom svojom imovinom, nudi kao svoja vlastita instalacija.

Osuda konzumerizma

“Njezina je instalacija postala uskličnik i upitnik u doba trajnog konzumerizma koji nije prestajao i koji je napokon porušio Berlinski zid, zbacio socijalizam i komunizam. Konzumerizam je postao suvremena religija, a velike robne kuće oltari Zlatnog teleta. Natovarena njujorška dama druga je strana iste medalje: simbol beskućnika, siromaha, skupljača otpada, dvonožnih ormara, onih koji mogu reći: Omnia mea mecum porto”, govori Branka Hlevnjak.

Naravno, Vera Fischer nije jedina koju je u našoj umjetnosti uzbuđivala ideja o bezumnom gomilanju nepotrebnih stvari. Osim nje, plastičnim su se vrećama krajem sedamdesetih bavili i Ivan Kožarić i Josip Stošić, a u opusu Tomislava Gotovca posebno mjesto pripada akciji/performansu iz svibnja 1981. – Čišćenje javnih prostora u Zagrebu. Gotovac je tada, odjeven u improviziranu bijelu pregaču s otisnutim nazivom akcije, skupljao malom metlom i lopaticom smeće na Cvjetnom trgu. Tom se gestom umjetnik “odredio prema vlastitom životnom i radnom prostoru i vidljivim učinio odnos pojedinca i kolektiva”, riječima Darka Šimičića.

U priči o simbiozi umjetnosti i otpada posebno poglavlje pripada “kralju otpada” Vladimiru Dodigu Trokutu koji je proveo desetljeća skupljajući na smetištu predmete za svoj životni projekt – Antimuzej. Nakon smrti u rujnu 2018., u svojoj je vrijednoj zbirci ostavio više od 160.000 najrazličitijih umjetničkih, etnografskih, tehničkih, uporabnih ili dizajnerskih predmeta koji nisu primjereno zbrinuti pa sudbina Antimuzeja ostaje otvoreno pitanje hrvatske kulture. Od mlađih vizualnih umjetnika koji se u svojim radovima bave konzumerizmom kroz pitanje gomilanja otpada, Vanja Babić je najistaknutiji i najzanimljiviji.

Inspiracija na Hreliću

Rad “The south side of the view” izložio je u velikoj dvorani Pogona Jedinstvo, a uvršten je potom i na Salon mladih s krovnom temom “Millenial”. Kad su ga pitali o ishodištu njegova umjetničkog istraživanja smeća, otpada, njegova stvaranja i zbrinjavanja, Vanja Babić je odgovorio da je na njega utjecao djed. “Kako se zbog epidemije sve manje družim sa svojim djedom, sve više vidim koliko mi je važan u nekom mom razmišljanju. Kad bi došao pogledati moje radove, sigurno ne bi smatrao da je to umjetnost, međutim, on ima neku dječju zaigranost, reciklira predmete na način da nikad ništa ne baca, nego odnosi u vikendicu i tamo nalazi nove namjene koje nisu uvijek funkcionalne, nego svojevrsne umjetničke instalacije. Kad sam upisivao akademiju, sjećam se upravo toga, rekao sam: ‘Ja bih mogao izlagati otpad i to bi mogla biti umjetnost'”, kaže Babić, koji materijal za rad pronalazi u reciklažnim dvorištima i na zagrebačkom Hreliću.

Promišljenim gomilanjem odbačenih predmeta i njihovim pažljivim kuriranjem u svojim se zanimljivim instalacijama bavi i Kristian Kožul. Svi ovi autori svjedoče o simbiozi umjetnosti i otpada, o teretu konzumerizma i disciplini razvrstavanja onoga što nam je potrebno od onoga čega je mudro osloboditi se – i o tome da je linija koja razdvaja umjetnost od otpada ponekad vrlo tanka.

***

Kustose možeš zavarati, ali čistačice ne: Vrijedne umjetnine iz muzeja zabunom završile u smeću

O tome da je granica između konceptualne umjetnosti i smeća ponekad neobično tanahna, a široj publici i nevidljiva, svjedoče slučajevi u kojima su umjetnički radovi doslovno zamijenjeni za smeće. U posljednjih dvadeset godina te su anegdotalne zabune prilično učestale.

Dogodilo se tako da je u talijanskom muzeju u gradu Bolzanu rad dvojca Goldschmied & Chiari bačen jer su čistači mislili da se radi o razbacanom smeću. Instalacija pod nazivom “Kamo izlazimo večeras” nudila je sugestivan prikaz hedonizma osamdesetih godina i uključivala je hrpu opušaka, 300 praznih boca šampanjca i konfete. No služba održavanja muzeja pretpostavila je da je posrijedi smeće koje je ostalo nakon zabave održane u susjednim prostorijama muzeja.

Nije to bio prvi put da su čistači tako pogriješili. Godine 2015., jedan je radnik razmontirao drvenu skulpturu američkog umjetnika Jima Osmana, procijenjene vrijednosti 10.000 dolara, i bacio je u smeće uvjeren da je riječ o rampi za skejtanje koju su sklepala djeca iz susjedstva. U veljači 2012. čistačica je zabunom bacila u smeće instalaciju koja se sastojala od novinskog papira, kartona i komada keksa porazbacanih po podu. Šteta je bila procijenjena na 10.000 eura.

Poznat je i slučaj iz londonske galerije Eyestorm, iz koje je čistač 2001. godine uklonio hrpu pivskih boca, pepeljara s gomilom opušaka te prljave šalice kave. Instalacija je bila djelo poznatog umjetnika Damiena Hirsta. Slična se zabuna dogodila i nekoliko godina poslije u slavnom muzeju Tate u Londonu – tada je u smeće bačena vreća papira i kartona koja je sačinjavala rad autora Gustava Metzgera.