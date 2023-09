Toma Zdravković je umro razočaran i napušten, tada je govorio: ‘Nisu oni krivi, nemaju vremena’

Autor: I.D.

Srpski pjevač narodne glazbe, Tomislav Zdravković Toma, iako je bio vrlo popularan kao pjevač, bio je poznat i kao skladatelj i tekstopisac.

Nekoliko mjeseci prije smrti 1991. godine, Toma je imao intervju za Yugopapir u kojemu je pričao o kolegama s estrade, svojoj bolesti i teškoj životnoj borbi…

‘Potpuno ga razumijem’

Naime, tada se Toma žalio kako ga nitko od kolega s estrade nije došao posjetiti u bolnicu, uz to je priznao da im to ne zamjera i “izmislio” je valjan razlog.





“Nisu oni krivi, pjevači se boje bolesti, nemaju vremena za boljke. Ne pomišljaju da i njih nešto može da strefi. Uz pjesmu i muziku ne misli se o ružnim stvarima. Eto, prije neki dan ovim hodnikom je prolazio Miroslav Ilić, sreo je mog brata Novicu i kada je čuo da ja tu ležim, rekao je da mu je teško zbog toga i da nema snage vidjeti me tako bolesnog. Potpuno ga razumijem.”

Toma je tada novinarima kazao da njegova supruga Gordana prima pozive podrške cijelu noć, a česti su bili i pozivi iz Sarajeva. Odatle je započeta i akcija da se konkretno pomogne Tomi.









“Dirnula me je pažnja Erne Perić, urednice Televizije Sarajevo. Odmah je predložila da se operiram u Sarajevu i da mi se tamo izvrši transplantacija bubrega. To, međutim, nije bilo ostvarivo.

Moj doktor, koji me sve ove godine prati dr. Dušan Manojlović smatra da se treba, najprije oporaviti i tek poslije šest mjeseci bi se dala razmotriti ideja o transplantaciji. A to i neće biti baš tako jednostavno, jer kod nas to nije zakonski regulirano”, pričao je tada Toma.

“Izvađena su mi odjednom tri organa, bubreg, mokraćni mjehur i prostata. Prije tri godine kada mi je izvađen bubreg, mislio sam da ću poput nekih ljudi bez problema živjeti s jednim. Na žalost ni drugi nije izdržao, stvorio se tumor, sve je bilo obuhvaćeno i operacija je bila neizbježna.

Eto, deset godina doktor Manojlović me je strašio i govorio da svoje zdravlje trebam ozbiljno čuvati, a sada se dogodilo da sam ja njega prestrašio, zato jer mi je život bio u pitanju!”, objasnio je tada Zdravković, koji je na pitanje novinara može li tako bolest ikada više popiti koju čašicu alkohola, odgovorio: “Kakvo vino, kakvi škropec, nema svrhe više! Čemu to, kada mi i voda smeta?”

Prije dvije godine oglasila se njegova supruga

Naime, ono što je ovog pjevača vinulo u visine, 30 godina nakon njegove smrti, je zasigurno biografsko- dramski filma redatelja Dragana Bjelogrlića pod nazivom “Toma”

Tomina supruga, Gordana Zdravković, se nakon gledanja filma o njezinu pokojnom suprugu, prisjetila svojeg života s njim.

Taj film je ekranizacija života jednog od najvećih boema svog vremena, koji je 1991. izgubio dugogodišnju bitku s opakom bolesti i preminuo u 53. godini. Njegova Gordana je bila oduševljena filmom te je za srpsku televiziju K1 otkrila detalje o odnosu s legendarnim pjevačem

“Život s Tomom nije bio lak, ali nije bilo ni teško. U početku je bilo veoma konfuzno. Imala sam 25 godina kada smo se upoznali, a on je bio 12 godina stariji. Bio je oformljena ličnost i morala sam to prihvatiti. Nisam ga htjela mijenjati. Morala sam se uklopiti u njegov život”, ispričala je Gordana, koja je s Tomom u braku provela 18 godina.

“Bio je nepovjerljiv, stalno je imao sumnje. Govorio je da mu je isto živi li u palači ili u sobici. Stalno je bio na ivici. Tražio je slobodu”, prisjetila se te je priznala i da je glumac Milan Marić u filmu gotovo savršeno dočarao njezina pokojnog supruga.

Znala je da Toma iskreno voli samo jednu

Progovorila je i o Tominom odnosu s legendarnom Silvanom Armenulić, za koju je priznala da je bila njegova tajna ljubav.

“Među njima je postojalo veliko prijateljstvo, ali ona je za njega bila nedostižna. Vjerujem da nikada nije imao hrabrosti ni kazati joj da je voli. Kada je poginula, bio je očajan. Sjećam se da nam je Lepa Lukić to javila. Nikada ga takvog nisam vidjela, toliko tužnog”, ispričala je Gordana.

Silvana je bila jedna od najvećih jugoslavenskih zvijezda, a tragedija je prekinula njezin život u 37. godini. Poginula je 10. listopada 1976. godine u teškoj prometnoj nesreći na magistralnom putu Beograd – Niš kod Kolara.

Nesreća je bila kobna za Silvanu, a u sudaru su poginuli i Miodrag Jašarević, šef narodnog orkestra Radio Beograda, koji je te večeri bio za volanom, i Silvanina sestra Mirjana Barjaktarević, koja je bila u šestom mjesecu trudnoće.

‘Jako je volio živjeti’

Dotakla se i njegove borbe s bolesti unatoč kojoj je, kako je naglasila, do kraja živio punim plućima, a otkrila je i koja mu je bila želja prije smrti.

“Jako je volio živjeti. I nije do zadnjeg dana vjerovao da će umrijeti. Posljednjih nekoliko dana prije nego što je umro, govorio mi je: ‘Molim te, ako mi se nešto desi, uzmi dijete i idi odavde’. Te godine kada smo se vratili ovdje, mislim da je živio život punim plućima, bez obzira na njegovu bolest. Deset godina je bio potpuno zdrav” prisjetila se tada Gordana.

Inače, zahvaljujući Silvani, Toma je napravio sjajnu karijeru i za sobom ostavio hitove koje znaju brojne generacije, među kojima su najpoznatiji “Da l’ je moguće”, “Danka”, “Dotak’o sam dno života”, “Kafana je moja sudbina”, “Prokleta nedelja”, “Jelena” i mnoge druge pjesme…