TO UVIJEK PALI! Maju Šuput oduševio suprugov poklon za godišnjicu braka, dobila je i poruku ‘iznenađenja’

Maja Šuput proslavila je treću godišnjicu braka sa svojim suprugom Nenadom Tatarinovom ispijajući piće na sofi u njihovom dnevnom boravku. Za znatiželjne pratitelje koji su se pitali što si je poznati par Šuput-Tatarinov poklonio za tu prigodu, Maja je sve otkrila u novoj Instagram priči.

‘Kraljica svadbi’ podijelila je fotografiju prekrasnog buketa kojeg čine nježno ružičaste i bijele ruže. Uz video snimku poklona, Maja je u pozadinu priče postavila prekrasnu ljubavnu pjesmu Elle Goulding ‘Love Me Like You Do’.

Osim buketa, Maja se pohvalila i popratnom porukom koju je pronašla u buketu, a na kojoj piše: ‘Volim te, tvoj hubby’.





Maja i Nenad vjenčali su se 2019. godine na luksuznom imanju u istarskim Balama. Obitelj i najuži krug prijatelja prisustvovali su svadbenoj ceremoniji, a dizajner vjenčanice bio je njezin prijatelj Marko Grubnić.

‘Kada smo zajedno maštali o ovom danu, najprije smo zamišljali kako idemo u Paris po Dior vjenčanicu ili možda ipak Vera Wang, ja sam čak i napravio plan putovanja, a onda me ona nazvala jedno jutro i rekla mi: ‘Razmišljala sam malo, ti si mi napravio sve najvažnije haljine u životu, sve haljine u karijeri si napravio ti, ja želim da kao omaž našem prijateljstvu i našoj suradnji napraviš i THE haljinu za najvažniji dan mog života…’

Nastao je muk s moje strane, ali samo na nekoliko sekundi jer da, potekle su suze radosnice, osim što sam u tom trenutku shvatio da se moja princeza zaista udaje shvatio sam i tu odgovornost, ali i zadovoljstvo da sam baš ja zadužen za ‘THE’ haljinu. Unatoč nemogućem rasporedu proteklih mjeseci dao sam sve od sebe da ta haljina bude zaista ‘THE’ haljina za moju princezu. I evo je…’, napisao je Modni mačak na svojem Instagramu.

